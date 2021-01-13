تكريم الفائزين في «صيف بلا فراغ»

دبي (الاتحاد)

برعاية وحضور معالي الفريق ضاحي تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، أُقيم عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، حفل تكريم الفائزين بمسابقات صيف بلا فراغ «الافتراضية» 2020م، التي نظمتها الجمعية لطلبة وطالبات المدارس والأندية والمراكز الصيفية على مستوى الدولة من سن 7 إلى أقل من 18 سنة، بالتعاون مع هيئة آل مكتوم الخيرية، والتي تشمل مسابقات الرسم، والتوعية الذكية، والباحث الواعد، والتصوير الفوتوغرافي الرقمي، والإعلامي الصغير، وصديق المكتبة.

وأكد معالي الفريق ضاحي تميم، أن الجمعية حرصت منذ إنشائها على تنظيم البرامج الثقافية والإبداعية التي تركز على توفير سبل الرعاية الاجتماعية للنشء على مدار العام وفي العطل الصيفية على وجه الخصوص.