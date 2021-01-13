رئيس محاكم رأس الخيمة يكرّم القضاة المنتهية إعارتهم

رأس الخيمة (الاتحاد)

كرّم المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، في مقر الدائرة، صباح أمس 13 من أعضاء السلطة القضائية، الذين انتهت فترة إعارتهم للعمل لدى دائرة المحاكم.

وأشار المستشار أحمد الخاطري إلى الدور الكبير والمتميز الذي قدّمه أعضاء السلطة القضائية في خدمة المنظومة القضائية بإمارة رأس الخيمة، ودورهم الفعال والملموس في خدمة مرفق العدالة، مثمناً جهودهم ومساهمتهم في تعزيز الثقة بالنظام القضائي، وتحقيق العدالة الناجزة خلال فترة عملهم في الدائرة.

وتوجه بالشكر والعرفان لأعمالهم الجليلة، وإخلاصهم وتفانيهم طيلة فترة عملهم في السنوات الماضية، والتي ساهمت في الارتقاء بالعمل القضائي في الإمارة، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم القضائية.