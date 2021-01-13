جناح الجو برأس الخيمة ينقذ مواطناً سقط من مرتفع جبلي

رأس الخيمة (الاتحاد)

أنقذ رجال قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، مواطناً في عقده الخامس، بعد سقوطه من مرتفع جبلي، بمنطقة التلع قرب جبل مبرح.

وأوضح العقيد طيّار سعيد راشد اليمّاحي رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، يفيد بانزلاق وسقوط مواطن خمسيني من مرتفع جبلي، وعلى الفور سارع قسم جناح الجو إلى موقع البلاغ قرب جبل مبرح، وتم مسح المنطقة، والعثور على المواطن المُصاب.

وأضاف: تم تقديم العون والمساعدة له، ونقله إلى مستشفى صقر برأس الخيمة، للاطمئنان عليه، وتلقي العلاج اللازم، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى نشر وتعزيز الأمن والأمان.

وناشد اليمّاحي أفراد الجمهور من سكان ومرتادي المناطق الجبلية والمرتفعات، بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند تسلق الجبال، وتجنب الاقتراب من الحواف، لتفادي التعرض لدوار المرتفعات، أو فقد السيطرة والاتزان خاصة عند الحواف الجبلية، مما قد يعرضهم لخطر الانزلاق أو الانحدار، لذلك يجب على الجميع الحرص والانتباه حفاظاً على أمن وسلامة الأرواح.