رسائل توعية من «توجيه»

الشارقة (وام)

تقدم القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلةً بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بالتعاون مع مركز توجيه للخدمات بالشارقة، حملة توعية تستهدف شريحة العمال والمراجعين للمركز، بما يعزز جهودها في رفع نسبة الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع بوجه عام. ويتيح التعاون بين الجانبين نشر التوعية بين فئة العمال والموظفين القادمين إلى الدولة للمرة الأولى، وذلك من خلال تقديم نشرات توعوية على شاشات العرض المنتشرة داخل قاعات المركز، والتي يبلغ عددها «7» قاعات و بثلاث لغات «العربية والإنجليزية والأوردو» لتعريف تلك الشريحة بمضمون الحملات وأهدافها.

ورحب العميد عارف بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع مركز توجيه للخدمات بالشارقة، باعتباره أحد النوافذ التي تحقق أهداف القيادة في إيصال رسالتها التوعوية لأكبر فئة من فئات المجتمع وهي فئة «العمال»، حيث يتيح التعاون مع المركز الذي يستقبل «500» متعامل يومياً فرصة لعرض مواد التوعية التي تقدمها إدارات الشرطة المختلفة بالشارقة، عبر حملاتها التي تصب في حماية ووقاية أفراد المجتمع من السلوكيات والممارسات الدخيلة عليه، والتي تظهر من وقت لآخر. من جانبه، أشاد عبدالعزيز البلوشي مدير مركز توجيه للخدمات بالشارقة بالتعاون القائم مع شرطة الشارقة، والتي جاءت حرصاً من المركز على القيام بدوره وواجبه المجتمعي في تعزيز فرص نشر التوعية على أفراد المجتمع لتحقيق الأمن والأمان، خاصة وسط فئة العمال من المتعاملين مع المركز.. مثنياً على الجهود المميزة التي تقوم بها شرطة الشارقة في هذا المجال، حيث يقوم المركز حالياً بعرض المواد التوعوية لشرطة الشارقة على شاشة عرض كبيرة تتوسط مدخل الاستقبال بالمركز.