الزوارق اللاسلكية.. لوحة نابضة على كورنيش أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، يبدأ النادي موسم 2021 البحري في العاصمة أبوظبي يوم غد، مع انطلاق أول أنشطة الموسم، مع الجولة الأولى من بطولة الإمارات للقوارب اللاسلكية، التي تعتبر من البطولات الحديثة والمتميزة على الساحة الرياضية البحرية.

ويعد هذا النشاط، الذي يندرج صمن فعاليات ضمن حملة «أجمل شتاء في العالم» لدعم السياحة في الدولة، بداية موسم بحري يضم أكثر من 30 نشاطا وبطولة وسباقا بحريا ستنطلق ابتداء من يناير وحتى ديسمبر المقبل، وكان من المفترض أن يقام النشاط الأول الأسبوع الماضي مع الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتزلج على الماء، لكن تم تأجيل السباق بسبب الأحوال الجوية غير الملائمة.

وتضم الجولة الأولى من المنافسة التي يرسم المشاركون في فعالياتها لوحة نابضة بالحركة والجمال على كورنيش أبوظبي، فئتين هما فئة محركات 4 سل وفئة محركات 3 سل، ومن المتوقع مشاركة 25 متسابقاً، وينطلق السباق على تصفيات مختلفة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا وتنتهي في تمام الرابعة عصرا، وكان من المقرر أن تتضمن فعاليات السباق فئة إضافية هي فئة 2 سل والتي كانت مخصصة للناشئين، لكن تم تأجيلها بسبب ظروف جائحة كورونا.

ويأتي النشاط البحري كي ينضم لأجندة فعاليات شتاء أبوظبي، الذي يعد الأجمل في العالم خاصة وأن الفعاليات البحرية تعتبر واجهة سياحية جاذبة للإمارة، من خلال المشاركة المتوقعة من جانب المتابعين والحضور نظراً لروعة العروض، وما تتضمنه من حركات مهارية ومنافسات تستقطب عشاق الإثارة والتشويق.. وشهد الموقع الرسمي للنادي ارتفاع عدد المشاركين والمتسابقين الذين يستفيدون من خدمة التسجيل الإلكتروني والمسبق في أي منافسة، ويسعى النادي إلى أن تكون هذه البطولة ثابتة وراسخة خلال السنوات المقبلة، حيث تمثل إحدى المنافسات الرياضية التي بدأ النادي بصناعة آلية مقننة لها، كي تكون رياضة جماهيرية واسعة الانتشار، وذات قوانين وحلة خاصة ، ومتناغمة مع بقية الرياضات البحرية.

من ناحيته أكد سالم الرميثي مدير عام النادي أن الموسم المقبل للنادي البحري يتضمن مزيجا من التحديات والبطولات المحلية والعالمية والإقليمية مشيرا إلى أن الأرقام المتوقع تسجيلها في هذا الموسم على صعيد المتسابقين والمشاركين وأيضا عدد المنافسات سيكون قياسيا مقارنة بالسنوات الماضية خاصة مع اكمال النادي لموسمه الماضي بعد فترة توقف استمرت لأشهر والعودة في أكتوبر حتى ديسمبر المنصرم مع أكثر من 15 بطولة رياضية متنوعة، وأكد الرميثي أن دولة الإمارات قد تجاوزت الفترة الحرجة من مواجهة فيروس «كوفيد -19»، كي تعود الرياضة أقوى وأكثر تألقاً في مختلف النواحي.

وعن الزوارق اللاسلكية قال إن المشاريع الرياضية الجديدة في استراتيجية نادي أبوظبي تبدأ دوما بأفكار يتم تطبيقها على أرض الواقع، ومسابقة الزوارق اللاسلكية هي إحدى هذه الأفكار التي تمتلك حضورا وتأثيرا إيجابيين على الجمهور خاصة الشباب، وأضاف أن هذه الرياضة أصبحت ذات صيت وشهرة أعلى مع مرور الوقت، وتجد تفاعلا جماهيرياً متزايداً، خاصة من الشباب الذين يبدون إقبالا ورغبة في الحضور والمشاركة.

وأشار إلى أن موسم 2017 شهد بداية تنفيذ هذه الفكرة، وأن النادي استمر في تطبيقها وبنجاح حتى موسمنا هذا، ولا ننسى الإنجاز والتفوق في تنظيم منافسات بطولة العالم للزوارق اللاسلكية والتي كنا أول مدينة في المنطقة تقوم بتنظيمها في 2020.

«نادي أبوظبي».. وجهة عالمية للرياضات البحرية

يحظى نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية بمكانة مميزة كوجهة عالمية لتنظيم سباقات الزوارق السريعة.. ويوفر موقعا مثاليا لعقد المنافسات البحرية المليئة بالحماس والتشويق والتي تعقد في المساحة الفاصلة بين شاطئ النادي على كورنيش العاصمة.. ويعتبر النادي أحد أبرز الوجهات على مستوى منطقة الشرق الأوسط لعقد فعاليات الرياضات البحرية، سواء المستوى المحلي، الإقليمي أو الدولي وفي عام 1993 قام النادي بتوفير قاعدة لانطلاق العديد من الفعاليات والنشاطات الرياضية البحرية والتي رسخت مكانة أبوظبي كوجهة رياضية بحرية عالمية المستوى.

ويستضيف النادي سنويا جولات من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وبطولة العالم لزوارق الفئة الأولى وسلسلة إكس كات العالمية، كما يعد أيضا مقرا مهما لبطولات الإمارات للجت سكي والإمارات للزوارق الخشبية السريعة.