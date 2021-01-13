بلدية أبوظبي: تقنيات الأقمار الصناعية لتطوير الزراعة التجميلية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها تستخدم أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الأقمار الصناعية لمتابعة ومراقبة المسطحات الخضراء في كافة المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي التابع لها، لالتقاط صور عالية الدقة تكون بمثابة البوصلة في إدارة وتطوير الأعمال والمساحات الزراعية حالياً ومستقبلاً.

وتهدف البلدية، من خلال استخدام هذه التقنيات، إلى الحفاظ على جودة الأشجار والنباتات، وتوسعة وتطوير المسطحات الزراعية بتصاميم وأفكار إبداعية، وذلك لأهميتها في تحسين المظهر الحضاري العام والبيئة النظيفة، وتلطيف حرارة الجو في فصل الصيف، الأمر الذي يساهم في تعزيز معايير جودة الحياة لمجتمع أكثر صحة وسعادة.

وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي أن استخدام الأقمار الصناعية في متابعة المسطحات الخضراء سيساهم مستقبلاً في زيادة المساحات الزراعية التجميلية بشكل ملحوظ، حيث بلغت المساحات الخضراء الإضافية والجديدة في العام 2019 نحو 136.70 كلم مربع، لتصل إلى 162.48 كلم مربع في العام 2020، بزيادة جديدة 25.78 كلم مربع في 2020.

وأضافت البلدية أن عمليات الرصد والمراقبة ورسم الخرائط وإصدار التقارير عن المساحة الخضراء سيتم بشكل سنوي، حيث تم البدء باستخدام الأقمار الصناعية لالتقاط الصور عالية الدقة خلال الفترة من 10 إلى 20 نوفمبر 2019، ثم في الفترة من 10 إلى 20 نوفمبر 2020، مشيرة إلى أن هناك توجهاً لإصدار هذه الأنواع من التقارير بشكل نصف سنوي، وبشكل ربع سنوي عند الحاجة لذلك، وبناءً على توفر صور الأقمار الصناعية ذات الصلة.

وتؤكد بلدية مدينة أبوظبي أن صور الأقمار الصناعية تعتبر واحدة من أقوى الأدوات وأكثرها ابتكاراً لمراقبة المسطحات الزراعية بطريقة سهلة وفعالة، حيث تستطيع مستشعرات كاميرات الأقمار الصناعية التقاط الإشعاع الكهرومغناطيسي المنعكس من جميع المعالم المادية على الأرض وتسجيل التوقيعات الطيفية على شكل صور رقمية، ومن خلال دراسة هذه التوقيعات الطيفية في الصور، يمكن بسهولة قياس ورسم خرائط ومناطق الغطاء النباتي.