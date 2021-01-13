مهرجان الشيخ زايد .. منصة لتلاقي الحضارات في ضيافة الإمارات

يحتفي مهرجان الشيخ زايد 2020 بالحضارات العربية والدولية التي تجسد من خلال أجنحتها المشاركة في الحدث تاريخها وحضارتها العظيمة وتمنح زوارها من مختلف الثقافات والجنسيات فرصة للتعرف على موروثها الثقافي وفنونها التي تتميز بها إضافة لإبراز تقاليدها الشعبية سواء كانت أزياء أوالطعام وغيرها من العادات والتقاليد من خلال ما تقدمه من فعاليات تراثية وورش تفاعلية ثقافية وترفيهية وفنية.

ومن الدول العربية المشاركة في المهرجان المملكة المغربية حيث يجتذب الجناح المغربي عبر بوابته الشهيرة "فاس" جموعا غفيرة من الزائرين ويركز على الترويج للصناعات التقليدية والإبداع الفني في جميع المعروضات ومنها الفخارية والأدوات الخاصة بالطبخ المنقوشة بأشكال هندسية متقنة بتصاميمها كما يضم الجناح عددا من الجلسات المغربية التي أعدت لتناول المأكولات والحلوى وتناول الشاي المغربي.

وقال القادري حسن من الجناح المغربي: إن الجناح يشهد إقبالاً كبيراً على ما يضمه من معروضات وبضائع متنوعة خاصة المصنعة يدويا ومنها الأقمشة والملابس المغربية والأواني والأطباق الخاصة بالطعام والمصنوعة من الفخار وأطقم الشاي المغربي وأدوات الزينة والفضيات المصنوعة يدويا.. لافتا إلى أنه يشارك في المهرجان للمرة الأولى.

ومن الأجنحة المشاركة الجناح المصري الذي يضم العديد من المنتجات منها الملابس القطنية المشهورة والأزياء المصرية العصرية و التقليدية المصنعة يدويا والحقائب الجلدية والسجاد والإكسسوارات والتحف التي تجسد الحضارة المصرية القديمة بجانب تقديم عروض للفنون الشعبية المصرية. ومن أبرز أجنحة الدول المشاركة جناح البوسنة والهرسك الذي يضم معروضات ومشغولات نحاسية وجلدية يدوية الصنع وأحجار كريمة تبرز الموروث الثقافي والفني والشعبي وتقديم رقصات ومقطوعات غنائية فلكلورية بجانب عرض بضائع ومنتجات تقليدية مميزة منها المنتجات الغذائية كالعسل الطبيعي ومنتجاته والشاي والحلوى والقهوة البوسنية.

وقالت انا زفكوفس إحدى المشاركات في الجناح البوسني: هذه المرة السادسة التي نشارك فيها في مهرجان الشيخ زايد للتعريف بموروثنا الثقافي والفني والمنتجات التي تميز بلادنا ومنها المنتجات التجميلية المصنعة من مواد طبيعية وعضوية.

أما جناح جمهورية أوزبكستان فقد عكس من خلال ديكوره التقليدي الحضارة الأوزبكية المتميزة والبضائع والمنتجات والمشغولات والحرف الشعبية التقليدية وقد استمتع الجمهور الزائر للجناح بما تقدمه فرق الفنون الشعبية من عروض استعراضية وتراثية كما يقدم الجناح فعاليات تتنوع بين الحرف والأطعمة الشعبية.

وعبر كمال الدين عبد الله من الجناح الأوزبكي عن سعادته بتواجده في مهرجان الشيخ زايد ويتمنى المشاركة في المرات القادمة .. موضحا أن الجناح يضم مجموعة من التحف والصناديق الخشبية المزخرفة والمنقوش عليها آيات قرآنية وزخارف إسلامية وغيرها من المنتجات التي نفذها فنانون وحرفيون جسدوا من خلالها الحياة في أوزبكستان.

ويعمل مهرجان الشيخ زايد 2020 - الذي انطلقت فعالياته في 29 نوفمبر الماضي وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل بمنطقة الوثبة بأبوظبي - على ترسيخ الموروث الإماراتي الشعبي محليا وإقليميا ودوليا من خلال الفعاليات الثقافية الشعبية المتمثلة بالعروض التفاعلية من الفنون الشعبية والصناعات اليدوية والأزياء والمأكولات الشعبية.

ويضم المهرجان 40 حياً شعبياً عالمياً ومسارح وعروض فولكلورية ويستقطب أكثر من 17000 مشارك وعارض من حول العالم ويقيم أكثر من 3500 فعالية ثقافية عالمية وأكثر من 500 عرض وفعالية جماهيرية كبرى إضافة إلى تنظيم أكثر من 100 ورشة عمل للأطفال تشجعهم على تنمية مهاراتهم واستكشاف مواهبهم.

وتشهد نسخة هذا العام من مهرجان الشيخ زايد وبالتعاون مع الجهات المعنية تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ منها تركيب كاميرات حرارية عند المداخل الرئيسية لعمل الفحص الحراري الإلزامي لكافة الأفراد من موظفين وزائرين.