توعية لـ "الجلسات الخارجية" في مقاهي أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملات توعوية على المقاهي والمحال في منطقة مصفح الصناعية بهدف تنظيم الجلسات الخارجية واستيفاء متطلبات التراخيص بشكل لا يتعارض مع المعايير البيئية والقوانين لمظهر المدينة.

ونظمت البلدية حملتها في الوقت الذي سمحت فيه دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لملاك ومديري المقاهي والمطاعم المصرح لها بإعادة تقديم الشيشة على مستوى الإمارة، وفق اشتراطات محددة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد 19.

ودعت البلدية إلى ضرورة التزام المقاهي لدى تنظيمها للجلسات الخارجية لضمان توفير أفضل المعايير الصحية في المرافق الخدمية ذات الصلة بصحة وسلامة أفراد المجتمع وحمايتهم من أي تجاوزات أو مخالفات يمكن أن تلحق ضرراً صحياً بمرتادي هذه المرافق الخدمية.

وأوضحت البلدية أن الهدف الأساسي من حملات التفتيش والرقابة هي الحفاظ على المظهر العام وضبط المخالفين لقوانين وأنظمة النظام البلدي، وتطبيق النظم والقوانين والاشتراطات الخاصة بالمقاهي وخصوصاً قانون رقم (16) لسنة (2009)، والتأكد من تطبيق أنظمة وقوانين الصحة والسلامة، مؤكدة استمرار الحملات بشكل دوري على مختلف المناطق للحفاظ على المظهر العام.