بأبوظبي.. تطعيم كبار السن وأصحاب الهمم والأمراض المزمنة في منازلهم

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور مروان الكعبي مدير العمليات في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، على توفير «صحة» بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي خدمة تقديم اللقاح في المنازل لكبار السن وأصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة في أبوظبي.

وقال: سيتم تقديم خدمة اللقاح في المنزل للفئات المذكورة عبر أطقم طبية متحركة تصل للشخص في مكان سكنه، وتقوم شركة صحة حالياً بالتواصل مع أصحاب الهمم والأمراض المزمنة وكبار السن لعرض خدمة توفير اللقاح في المنازل، وبإمكانهم الاتصال على 80050 لتوفير الخدمة حسب طلبهم.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه المبادرة يأتي في إطار الحرص على سلامة هذه الفئات وانسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في توفير أفضل الخدمات لفئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأمراض المزمنة لتخفيف العبء عنهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم. وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد واحتواء تداعياته والحفاظ على صحة جميع أفراد المجتمع.