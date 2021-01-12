حملة للتطعيم في «جامعة الإمارات»

العين (الاتحاد)

انطلقت أمس حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 في جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي، والتي تستمر لمدة 3 أيام، وبالتزامن مع حملة «ليكن خيارك التطعيم».

وأكد الدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص الجامعة على صحة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وأسرهم، والحفاظ على المكتسبات الصحية التي حققتها دولة الإمارات، والتي ما زالت تعمل باستمرار للحد من انتشار فيروس كوفيد- 19 وهي من الدول السباقة التي وفرت لرعاياها اللقاح المجاني، واتخذت كافة التسهيلات في ما يخص أخذ جرعات التطعيم.

بدورها أشارت الدكتورة عائشة الظاهري، النائب المشارك لشؤون الطلبة بالإنابة، إلى أن جامعة الإمارات قامت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية منذ بدء تفشي الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة طلبتها، حيث قامت بالتنسيق مع هيئة صحة أبوظبي لتنظيم حملة تطعيم داخل الحرم الجامعي، مع الحرص على التواصل مع الطلبة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي بالجامعة لإعلامهم بأوقات ومكان وكيفية أخذ اللقاح، وكانت استجابة الطلبة ممتازة.

وأضافت: «تشمل الحملة قرابة 14 ألف طالب وطالبة من كافة الكليات والتخصصات، بالإضافة إلى حوالي 3000 آلاف موظف وموظفة من العاملين في كافة مرافق الجامعة وأسرهم».