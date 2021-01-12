«صحة» تبدأ حملة التطعيم في 40 موقعاً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن افتتاح مركزين للتلقيح ضد كوفيد-19 في إمارة أبوظبي، ومركز في إمارة دبي، لإعطاء الراغبين من أفراد المجتمع فرصة الحصول على اللقاح، ليصل إجمالي المراكز المتوافر فيها اللقاح إلى 40 موقعاً.

وتم إنشاء وتجهيز المراكز في وقت قياسي بلغ 4 أيام فقط، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات عن تسجيل اللقاح؛ لتكون الإمارات من بين الدول الأولى في العالم التي تطلق حملة لتلقيح أفراد المجتمع ضد كوفيد-19.

ويقع المركز الأول في محطة أبوظبي للسفن السياحية، في منطقة الميناء في أبوظبي، فيما يقع الآخر في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين، وبقدرة استيعابية لإعطاء 6000 جرعة يومياً في الموقعين معاً.

كما تم إنشاء مركز التلقيح ضد كوفيد-19 في مستشفى «صحة» الميداني في «دبي باركس آند ريزورتس»، بقدرة استيعابية تصل إلى 3000 شخص يومياً.

ويمكن للمواطنين والمقيمين في الدولة من الراغبين في الحصول على اللقاح زيارة المراكز الجديدة في إمارة أبوظبي على مدار الأسبوع من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً، ومركز إمارة دبي يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً، من دون موعد مسبق، أو حجز موعد عبر تطبيق «صحة» الذكي.

وسيتم تقديم لقاح «سينوفارم سي إن بي جي» ضد كوفيد-19 ضمن مرافق حددتها شركة «صحة»، وتشمل 35 مرفقاً تابعة للخدمات العلاجية الخارجية في أبوظبي والعين، وستة مستشفيات في منطقة الظفرة، والمركز الوطني للمسح التابع لشركة «صحة» في ميناء راشد والخوانيج في مدينة دبي، ومراكز المسح الواقعة في المناطق الصناعية، بسعة إجمالية تصل إلى 150.000 أسبوعياً.

وتنقسم المراكز الجديدة في إمارة أبوظبي إلى منطقتين: منطقة لكل جرعة، وستضم كل منهما 24 محطة تلقيح، وسيوفر مركز دبي الذي يضم 50 محطة تلقيح خدمة تقديم الجرعة الثانية من اللقاح للرجال داخل السيارة.

كما سيقوم زوار مراكز التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، وغيرها من مرافق «صحة» المخصصة للتلقيح، بالتسجيل أولاً ومن ثم إجراء فحوص أساسية تشمل ضغط الدم ودرجة الحرارة، إضافة إلى تسجيل الطول والوزن، وبالنسبة للنساء ينبغي إجراء اختبار الحمل قبل أخذ اللقاح، وسيخضع الزوار بعد الفحص لتقييمٍ لتأكيد أهليتهم ويُطلب منهم التوقيع على استمارة موافقة، وبعد ذلك سيتلقون الجرعة الأولى ومن ثم يُحدد موعد تلقّيهم الجرعة الثانية التي يجب أن تعطى لهم خلال 3 إلى 4 أسابيع من تلقي الجرعة الأولى.

وجاء تسجيل لقاح شركة «سينوفارم سي إن بي جي» بعد نجاح تجارب المرحلة الثالثة والتي أجرتها «صحة» في أبوظبي، تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي وإدارة شركة «جي42» للرعاية الصحية، حيث شارك في التجارب 31 ألف متطوع، حيث أظهرت تلك النتائج فاعلية بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس كوفيد- 19 وتبعها إتمام تلقيح العاملين في الخطوط الأمامية.

المراكز الجديدة تعمل على مدار الأسبوع من 8 صباحاً وحتى 8 مساءً ( من المصدر)

مراكز اللقاح:

تشمل قائمة مرافق وعيادات «صحة» المخصصة لتلقي لقاح كوفيد- 19 المواقع التالية:

أبوظبي

الخدمات العلاجية الخارجية

8 صباحاً حتى 8 مساءً، مركز الظفرة للتشخيص والفحص

مركز المقطع الصحي

مركز البطين الصحي

مركز بني ياس الصحي

مركز الفلاح الصحي

مركز مدينة خليفة الصحي

مركز المشرف الصحي

مركز الباهية الصحي

مركز السمحة الصحي

مركز مدينة محمد بن زايد الصحي

العين

الخدمات العلاجية الخارجية

8 صباحاً حتى 8 مساءً

مركز الهيلي الصحي

مركز الهير الصحي

مركز الجاهلي الصحي

مركز الختم الصحي

مركز مزيد الصحي

مركز الخزنة الصحي

مركز المويجعي الصحي

مركز عود التوبة الصحي (فقط لحاملي بطاقة «ثقة»)

مركز القوع الصحي

مركز رماح الصحي

مركز الشويب الصحي

مركز سويحان الصحي

مركز الطوية الصحي

مركز اليحر الصحي

الظفرة

المستشفيات

مستشفى مدينة زايد

مستشفى السلع

مستشفى غياثي

مستشفى المرفأ

مستشفى ليوا

مستشفى دلما

دبي

مركز المسح الوطني في ميناء راشد «صحة»

مركز المسح الوطني في الخوانيج «صحة»