الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام القادمة رطبا على المناطق الداخلية صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف، ومعتدلا نهاراً وباردا ليلاً خاصة على المناطق الداخلية والجبلية، وصحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً.

ويكون الطقس يوم غد رطبا على المناطق الداخلية صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف - ومعتدلا نهاراً وباردا ليلاً خاصة على المناطق الداخلية والجبلية - وصحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً خاصة غرباً.. الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. موج البحر يكون خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل الطقس يوم «الخميس» رطبا على المناطق الداخلية صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف - ومعتدلا نهاراً وبارد ليلاً خاصة على المناطق الداخلية والجبلية - وصحوا بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً.. الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. ويكون موج البحر خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم «الجمعة» معتدلا نهاراً وباردا ليلاً خاصة على المناطق الداخلية والجبلية وصحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية.. والرياح: شمالية غربية إلى غربية خفيفة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. ويكون موج البحر خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر الطقس يوم «السبت» معتدلا نهاراً وباردا ليلاً خاصة على المناطق الداخلية والجبلية وصحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً.. مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية.. الرياح: شمالية غربية إلى غربية خفيفة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. ويكون موج البحر خفيفا في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم «الأحد» طقسا رطبا على المناطق الداخلية صباحا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف - وصحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً - وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف.. الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. ويكون موج البحر خفيفا في الخليج العربي وفي بحر عمان.



