أسبوع حافل بالمسابقات التراثية في مهرجان الظفرة

منطقة الظفرة (الاتحاد)

يحفل مهرجان الظفرة 14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية بأبوظبي، خلال هذه الأسبوع بالعديد من المسابقات التراثية، والتي تشمل (الرماية، مزاينة السلوقي العربي التراثي، مزاينة الإبل المجاهيم ضمن شوطي «الجمل شرايا 15» و «الظفرة 6»).

وتختتم مساء اليوم، مسابقة بينونة للرماية (بندقية ساكو) للمواطنين، والتي ينظمها مهرجان الظفرة، بالتعاون مع نادي الظفرة للرماية، في مقر النادي بمدينة زايد بمنطقة الظفرة، حيث خصص لها جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى بالمسابقة.

وانطلقت المسابقة في الأول من يناير الجاري لمدة 13 يوماً، ضمن دور واحد للمواطنين، باستخدام سلاح ساكو 223 وضعية الرقود لمسافة 200 متر، أو الأسلحة المرخصة من نفس النوع، حيث يشترط للمشاركة في المسابقة أن يكون عمر المتسابق 16 عاماً فما فوق، ويخصص لكل رامٍ 5 طلقات لتضبيط الهدف و10 طلقات للمسابقة، ويكون له عدة محاولات لإعادة رمايته وتعتمد له أعلى نتيجة حصل عليها في المحاولات، وتكون تكلفة المحاولات على حساب الرامي، كما يسمح للرامي باستخدام المساند الأمامية بدون قواعد حديدية، وتضبيط السلاح أثناء الرماية يتم من قبل الرامي فقط، والمدة الزمنية للمسابقة 15 دقيقة، ويتم احتساب النتيجة إلكترونياً.

كما تنطلق مزاينة السلوقي العربي التراثي، غداً، في موقع مهرجان الظفرة، حيث تهدف المزاينة إلى المحافظة على اقتناء السلالات الأصيلة، ومنح مالكي السلوقي الفرصة لعرض السلوقي من النوعين الحص والأريش من كلا الجنسين (الذكر والأنثى).

وخصصت اللجنة المنظمة 12 جائزة نقدية قيمة موزعة على 4 أشواط (شوطي الحص «ذكور وإناث»، وشوطي الأريش «ذكور وإناث»)، ويتضمن كل شوط ثلاثة مراكز (الأفضل في العرض، الثاني في العرض، الثالث في العرض). ويشترط للمشاركة في المزاينة أن يكون السلوقي عربياً أصيلاً وغير مهجن، وأن يتم مشاركة السلوقي من النوعين الحص والأريش ومن اللونين: الفاتح (الأبيض والرملي والأحمر) والغامق (البني، الأزرق، الأسود)، وأن لا يقل عمر السلوقي المشارك عن سنة واحدة، وأن يكون خالياً من الأمراض والعاهات ومستوفي التحصينات واللقاحات الطبية، وأن يكون لائقاً بدنياً وخالياً من الإعاقات، ويجب أن يحمل شريحة إلكترونية تعريفية لإثبات الملكية، كما أن المشاركة مفتوحة للجميع، وبما لا يزيد على عدد 4 سلوقي للمشارك الواحد. ويترقب ملاك الإبل في الإمارات والخليج العربي مزاينة الإبل المجاهيم، والتي ستشهد «شوط الجمل شرايا 15 لأبناء القبائل»، و«شوط الظفرة (6)». ويبدأ صباح الغد دخول الإبل المشاركة في شوط الجمل شرايا 15 مجاهيم لأبناء القبائل، إلى الشبوك المخصصة، وذلك استعداداً للإعلان عن النتائج يوم الجمعة، بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم، حيث خصص لهذا الشوط 5 جوائز قيمة، ويشترط على كل مشارك في هذا شوط تقديم 15 مطية من الإبل «الشرايا»، والتي تم شراؤها في وقت سابق، وأصبحت ملكاً للمشارك ولأبنائه، وليست مودعة لطرف آخر وليس له فيها شريك.

فيما تبدأ يوم الجمعة المطايا المشاركة في شوط الظفرة (6) مجاهيم، والذي خصص له 5 جوائز قيمة، بالدخول إلى الشبوك المخصصة، وذلك استعداداً للإعلان عن النتائج يوم السبت، بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم. وتقام مزاينة غنم النعيم، ضمن مهرجان الظفرة 14، خلال الفترة من 14 إلى 15 يناير الجاري، وتشمل 8 أشواط خصص لها 40 جائزة، حيث سيقام في اليوم الأول 4 أشواط (شوط الفحل، شوط الجذع، شوط الجذع (إنتاج محلي)، شوط الثلاث جذعات)، فيما سيشهد اليوم الثاني 4 أشواط (شوط الجذعة، شوط الجذعة (إنتاج محلي)، شوط الشاه، شوط أجمل 10 رؤوس).