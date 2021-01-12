أبوظبي مفهوم عصري لسياحة التسوق

رشا طبيلة (أبوظبي)

تجارب تسوق فريدة، تتيحها مجموعة عصرية من مراكز التسوق منتشرة في ربوع أبوظبي، وتأخذ «مولات» العاصمة الزائر في رحلات متكاملة، تشمل، إلى جانب التسوق، فعاليات ترفيهية متنوعة، وفرصاً للاستمتاع بمذاقات ونكهات مختلفة عبر أعداد كبيرة من المطاعم، بالإضافة إلى وجود صالات سينما في معظم المراكز، تعرض أحدث الأفلام من مختلف دول العالم.

ولا تقتصر تجارب التسوق على المراكز التجارية، حيث تضم معظم المرافق السياحية بأبوظبي متاجر متنوعة لبيع الهدايا التذكارية «سوفينير» والتراثية ومنتجات الصناعات اليدوية.

وتقع معظم المراكز التجارية في مواقع استراتيجية قريبة في الوجهات السياحية والثقافية، مثل «ياس مول» في جزيرة ياس و«مارينا مول» بالقرب من القرية التراثية وكاسر الأمواج ومنطقة الكورنيش التي تضم العديد من المعالم، مثل قصر الإمارات، وقصر الوطن.

ولم تُعد المراكز التجارية أماكن للتسوق فقط، بل مقاصد سياحية شاملة تضم مرافق رياضية، تتيح ممارسة البولينج والقفز والتزلج، إضافة إلى المقاهي المتنوعة.

130 علامة تجارية

يُعد «الغاليريا» في جزيرة الماريه مركزاً استثنائياً للتسوّق، ويضم علامات تجارية شهيرة ومرافق لتناول الطعام والمشروبات، فضلاً عن المرافق الترفيهية المناسبة للأعمار كافة، ويقدم المول لمجتمع أبوظبي وزوارها أكثر من 130 علامة تجارية عالمية لأفخر الأزياء والمجوهرات الأكثر رواجًا، ويتميز بوجود 16 مطعماً حائزاً جوائز عالمية على امتداد الواجهة البحرية للجزيرة، وجاءت التوسعة الجديدة لمجمّع الغاليريا تتويجاً للنجاح الذي حققته مجموعة العلامات التجارية الفاخرة، ولتلبية احتياجات السوق، باعتباره وجهة إقليمية فريدة في قلب العاصمة أبوظبي، ومكاناً متميزاً ومناسباً لمختلف الشرائح، إذ يتيح قضاء أجمل الأوقات في مساحات متنوعة من المتنزهات الحديثة على الأسطح، والاستمتاع بتجارب الطهي المبتكرة، ومشاهدة أحدث الأفلام في واحدة من أكبر دور السينما بالمنطقة، إضافة إلى تجارب الترفيه العائلي والفعاليات المجتمعية الأولى من نوعها في المنطقة.

جزيرة ياس

ويقع «ياس مول» في قلب جزيرة ياس، ويعتبر مركز التسوق الأكبر في أبوظبي، ويضم المركز المؤلف من ثلاثة طوابق مجموعة كبيرة من المتاجر والعلامات التجارية العالمية والمطاعم، فضلاً عن صالات سينما ومطاعم ومقاهٍ متنوعة داخلية وخارجية، ويوفّر خياراتٍ ترفيهيةً لا تُحصى مثل المنطقة المخصصة للترفيه العائلي، إضافة إلى إمكانية الوصول المباشر إلى عالم فيراري أبوظبي، كما يمتاز بوجود مرافق للأطفال، مثل كيدزانيا، وهي مدينة متكاملة مصغّرة حائزة العديد من الجوائز، تقديراً للقيمة التعليمية والترفيهية العالية التي تقدّمها للأطفال، ويحتضن «ياس مول» باقة من المتاجر الفريدة والحصرية.

مدينة مصدر

وفي قلب مدينة مصدر، يشكل «ماي سيتي سنتر مصدر»، الخيار المثالي للاستمتاع بتجارب التسوق وتناول الطعام والترفيه، حيث يغطّي المركز التجاري مساحة 18 ألف متر مربع، ويضمّ مجموعة متنوعة من المتاجر العالمية والمحلية، إضافة إلى باقة من المطاعم والمقاهي.

ويتّبع «ماي سيتي سنتر» مصدر أعلى معايير الاستدامة، ويُعدّ وجهة فائقة الحداثة في مدينة أبوظبي.

الكورنيش

ويشغل «المارينا مول» مساحة 122 ألف متر مربع، ويضمّ المئات من المتاجر ومكاتب تابعة للمصارف ومجمّعاً تجارياً ضخماً، ويُعدّ مارينا مول أحد معالم أبوظبي المميزة، حيث يقدم مجموعة من البرامج والفعاليات التي تستقطب الزوار من الأعمار كافة، بخلاف المقاهي وصالة البولينغ وصالات السينما، إضافة إلى صالة الترامبولين باونس ومنزلقات عملاقة بطول 40 متراً، وتجربة السقــوط الحُر عن ارتفــــاع 18 متراً.

ويبعد الخالدية مول المركز التجاري عدة دقائق عن شاطئ الكورنيش، ويتسم بطابع معماري إسلامي، ويضم متاجر كثيرة إلى جانب العديد من المقاهي والمطاعم، ومساحة كبيرة مخصصة لتناول الطعام، ويشمل مركزاً ترفيهياً يتضمّن ألعاباً للأطفال ودور سينما لمشاهدة الأفلام ثلاثية الأبعاد وصالة بولينغ.

وسط المدينة

ويتميز «أبوظبي مول» بكونه وجهة تسوّق استثنائية تحتضن مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي التي تُقدّم مأكــــولات شهيــــة تناســـب كافة الأذواق، فضلاً عن منطقــــة ترفيهية مخصصة للأطفال وصالات سينما.

وفي وسط مدينة أبوظبي، يظهر مركز مدينة زايد، وجهة تسوق متنوعة الأنشطة، حيث تضم العديد من المتاجر والأسواق التقليدية، إضافة إلى مركز لبيع الذهب يعرض أفخر أنواع المجوهرات المصنوعة من الذهب والألماس واللؤلؤ.

«دير فيلدرز مول»

وعلى بعد 15 دقيقة بالسيارة من مطار أبوظبي الدولي يقع «دير فيلدرز مول»، ويضم متاجر متنوعة موزعة على 5 طوابق، فضلاً عن مساحة خارجية لتناول الطعام تعجّ بالمطاعم والمقاهي الإقليمية والعالمية، إلى جانب مجموعة من الأماكن الترفيهية، أما «الشرق مول» فيُشكّل جزءاً من مشروع بوابة الشرق ويعدّ مشروعاً عقارياً متعدّد الاستخدامات في منطقة بني ياس، ويضم علامات تجارية متنوعة وصالات سينما ومطاعم ومقاهي.

ويجمع «الراحة مول» في منطقة الراحة في أبوظبي بين الترفيه والمتعة والتسوق، ويضم باقة منوعة من المقاهي والمطاعم ومساحة مفتوحة مخصصة لتناول الطعام توفر العديد من الاختيارات ومنطقة ترفيهية للأطفال.

ويقع «مزيد مول» بمساحته الشاسعة في مدينة محمد بن زايد، ويُعدّ أول مركز تجاري في أبوظبي تتغلغل بين أرجائه أشعة الشمس، ويضمّ مجموعة كبيرة من محال الملابس والرياضة والألعاب ومستحضرات التجميل والمجوهرات والكتب وأثاث المنازل والإلكترونيات، بالإضافة إلى «هايبرماركت».

أكبر صالة طعام في «الخليج»

يحتضن «المشرف مول»، المكون من 3 طوابق، أكبر صالة طعام في منطقة الخليج، ويضم مجموعة من المطاعم المتنوعة، التي تقدم أطباقاً مميزة من مختلف دول العالم، بخلاف مرافق الترفيه والتسلية ومتاجر الأزياء الراقية والسلع الإلكترونية والأثاث والأكسسوارات، ويُعدّ «السوق» أحد أبرز مزايا المول، حيث يرسخ مفهوماً جديداً لبيع لأغذية الطازجة في سوق داخل مركز تجاري، ويحتوي على أربعة أقسام رئيسة: الفواكه والخضراوات الطازجة، اللحوم، الأسماك وأحواض الأسماك الحية.

المراكز التجارية مقصد العائلات في العين

تضم مدينة العين عدداً من المراكز التجارية المميزة التي تستقطب العائلات والزوار لقضاء أوقات ممتعة في محالها ومرافقها، ويُعد «الجيمي مول»، أول مركز تجاري في العين، وكان في الأصل سوقاً للخضراوات واللحوم في بداية الثمانينيات، ولكنه يحتوي الآن على العديد من المحال التجارية، ومدينة ملاه للأطفال.

ويحتضن «العين مول» الكثير من متاجر الأزياء والمفروشات والمجوهرات والعطور، وغيرها.

ويُعد «بوادي مول» أكبر مركز تجاري في العين، ويضم المئات من المتاجر التي توفر أهم وأكبر العلامات التجارية العالمية والإقليمية، وتعرض محاله مجموعة راقية من الأزياء لكبار المصممين، بالإضافة إلى مساحة لتناول الطعام، والعديد من المطاعم.

ويضم المركز مرافق ترفيهية مميزة، هي قرية التزلج، واللعبة الأفعوانية، وصالات سينما وصالة بولينج، وقرية للتراث تحمل ملامح العمارة الإسلامية، وتحتوي على متاجر لبيع الهدايا التذكارية التقليدية، مثل الذهب والسجاد والأعمال اليدوية وسط أجواء مستوحاة من الأسواق التقليدية.

ويظهر «الفوعة مول» كأحدث مركز ترفيهي وتجاري في العين، ويضم مجموعة من المحال التجارية التي تبيع الملابس، والأكسسوارات، والكتب، والألعاب، والأدوات المنزلية، ويضمّ باقة من المطاعم ومنطقة ترفيهية للأطفال ومجمع سينمائي يحتضن 12 دار عرض.

التزام بتدابير مواجهة «كورونا»

تطبق جميع المراكز التجارية ومراكز التسوق في أبوظبي إجراءات احترازية صارمة لتجنب إصابة الزوار والموظفين بفيروس كورنا، وتشمل التدابير عمليات تعقيم مستمرة، وإلزام الزوار والموظفين بارتداء الكمامات، ووضع علامات توضح مسافة التباعد الجسدي، وتوفير الكاميرات الحرارية عند جميع المداخل، وتطبيق معايير الطاقة الاستيعابية للمحال التجارية والمطاعم وغيرها من الإجراءات المهمة لضمان تجربة تسوق آمنة للزوار.

29 % إنفاق السياح على التسوق

بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي لعام 2019، يتراوح إنفاق السياح القادمين من الأسواق الرئيسة، مثل الهند وبريطانيا والصين والسعودية على التسوق عند زيارتهم للإمارة بين 13% و29% من إجمالي إنفاقهم في الدولة، ويصل إلى أكثر من 40% في بعض الأحيان، ما يؤكد أهمية التسوق بالنسبة للزوار والسياح، وعلى سبيل المثال يمثل التسوق 20% من إجمالي إنفاق السياح السعوديين في أبوظبي، مقابل 29% للعُمانيين، 24% للصينيين، و18% للهنود، و14% للألمان، و13% للبريطانيين 13%.

تذكارات القرية التراثية

تقدم القرية التراثية لزوارها فرصة استكشاف الجوانب التقليدية في حياة الصحراء، والتعرف على ملامح الفترة التي سبقت تحوّل أبوظبي إلى المدينة العصرية التي نعرفها اليوم، ويمكن للزوار التسوق واكتشاف القطع الأثرية ومشاهدة الحرفيين أثناء انهماكهم في صنع الأواني الفخارية ونفخ الزجاج وحياكة الأقمشة، وشراء ما يروقهم من الإنتاج كهدايا تذكارية.