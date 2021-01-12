تحذير من مخاطر «التدفئة» في الأماكن المغلقة

سعيد أحمد (أم القيوين)

جددت إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، تحذيرها من خطورة اشعال الحطب والفحم داخل الغرف وفي الأماكن المغلقة أو الخيام، لما تسببه من اختناقات وتسمم بغاز أول أكسيد الكربون، وطالبت أفراد المجتمع بضرورة فتح النوافذ والأبواب لمرور تيار الهواء النقي أثناء استخدام التدفئة، بما يجنبهم الإصابة بالاختناق.

وناشدت الإدارة الأسر كافة ، بضرورة إطفاء الفحم ووضعه خارج المنزل، وإغلاق أجهزة التدفئة أثناء النوم، وعدم السماح للأطفال بالاقتراب منها، حفاظاً على سلامة الجميع، وللحد من الحرائق.

كما طالبت بإجراء صيانة على سخانات المياه قبل تشغيلها، والتأكد مدى صلاحيتها وتفريغها من الهواء، واستخدامها عند الحاجة فقط، تجنباً لانفجارها نتيجة ارتفاع درجة حرارة السخان.

وقال العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه، مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، إن معظم مناطق الدولة تشهد تغيرات مناخية مع زيادة برودة الجو، وتزداد حاجة الأهالي لاستخدام أدوات التدفئة وتشغيل سخانات المياه باستمرار، لافتاً إلى إنه يجب على الجميع اتباع الارشادات والنصائح التي تجنبهم الوقوع في المخاطر، وتحافظ على سلامتهم.

وأضاف قائلاً: «يجب إبعاد الفحم أو الحطب عن المواد السريعة الاشتعال مثل الفراش والملابس وجلسات المخيم، والتأكد التام من إطفاء الحطب وأجهزة التدفئة أثناء النوم، ومراقبة الأطفال ومنعهم من الاقتراب أو العبث بمخلفات الفحم»، لافتاً إلى أنه عدم الالتزام بالتعليمات يعرضهم حياتهم للخطر.

وأكد أن الإدارة تقوم بشكل دوري بتوعية الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وزيارة المخيمات في المناطق الصحراوية والأماكن العامة، وتوزيع بروشورات تتضمن نصائح وارشادات، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية بالإمارة، من أجل نشر ثقافة الوقاية من الحرائق، وتدريب الأفراد على كيفية استخدام الطفايات اليدوية ومكافحة والنيران.

ودعا العقيد الدكتور سالم بن حمضة، الجمهور إلى إجراء فحص دوري للأجهزة الكهربائية في المنزل، واستبدال القديمة بأخرى جديدة مطابقة للمواصفات المطلوبة، لتفادي حدوث التماس كهربائي أو عطل فني للأجهزة، يؤدي إلى حريق، مشيراً إلى أن البعض غير مدرك لأهمية صيانة الأجهزة الكهربائية التي تجنبهم المخاطر. وأكد أهمية ضبط درجة حرارة الماء في السخانات على 60 مئوية كحد أدنى، وتشغيلها عند الحاجة، وإيقافها أثناء الاستحمام، وفي حال وجود تسريب في السخان، يجب إيقافه واستبداله بآخر، مؤكداً أن الإدارة تسعى إلى تحقيق الأمن والسلامة للأفراد في المنازل والمؤسسات الحكومية والخاصة من خلال حملات التوعية والمحاضرات والورش التي تنفذها بالإمارة بهدف نشر الوعي، وتدريب الجمهور على كيفية التعامل مع الحرائق في حال حدوثها والسيطرة عليها دون انتشارها إلى الأماكن الأخرى.