«قيادات الشرطة» يناقش سياسات «الداخلية»

أبوظبي (الاتحاد)



ترأس معالي الفريق ضاحي تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة على مستوى الدولة، اجتماع المجلس الذي عقد صباح أمس عن بعد، والذي ناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بالسياسات التي تطبقها وزارة الداخلية، واطلع على سياسة الشرطة المجتمعية، وسياسة انعقاد المجالس، والقواعد والأسس والضوابط العامة التي تحدد المهام والمسؤوليات والواجبات المجتمعية للضباط والأفراد والمدنيين، وفرق الدوريات العاملة في مجال الشرطة المجتمعية، والضوابط التي تحكم الاستدامة في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتعلق بتعزيز الأمن والأمان، من خلال مهام وأنشطة وبرامج وقائية مجتمعية، وتم اعتماد تطبيق تلك السياسة من قبل رئيس المجلس بعد استعراضها.

كما اطلع المجلس على تقرير الفريق التنسيقي للتحقيق الاتحادي، الذي عرض عدداً من القضايا الهامة التي تم رصدها من خلال قيادات الشرطة على مستوى الدولة، وعرضت على الفريق التنسيقي للتحقيق الاتحادي، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، كما جرى استعراض مشروع التحول الإلكتروني في إنجاز عمليات مسرح الجريمة باستخدام أنظمة المعلومات الجنائية.