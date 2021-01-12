شرطة أبوظبي: استراتيجيات مهمة لحماية الأسرة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت شرطة أبوظبي خلال مشاركتها بالمنتدى الافتراضي الأول «أسرة آمنة مجتمع آمن» بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، على أهمية الاستراتيجيات والآليات التي وجهت بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، جميع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية لضمان استمرارية التميز والتألق في تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة تكفل حماية الأسرة وفقاً لما نصت عليه الالتزامات الدولية.

ولفت المقدم الدكتور محمد حسن الحوسني رئيس قسم متابعة القضايا بإدارة مراكز الدعم الاجتماعي، إلى اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة في حماية الكيانات الأسرية والتعامل مع الحالات التي تقع في محيطها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بما تقتضيه المصلحة العامة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف والجريمة خاصة النساء والأطفال وكبار السن بمختلف القضايا والحوادث التي تتطلب ذلك والعمل على حمايتهم من الإساءة والتسلط.