تفاهم بين شرطة رأس الخيمة و«الإمارات للاعتماد»

رأس الخيمة (الاتحاد)

وقعّت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مذكرة تقديم وتنفيذ خدمات مع مركز الإمارات للاعتماد العالمي، بهدف تقديم وتنفيذ خدمات الاعتماد الدولي للمختبر الجنائي والطب الشرعي بإلامارة.

جاء ذلك بحضور اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، والمديرين العامين وكبار ضباط القيادة، وأُمنية أحمد محمد المدير التنفيذي لمركز الإمارات للاعتماد العالمي.

وأشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة، بأهمية المذكرة المبرمة بين الطرفين، في تسهيل ودعم وتطوير مهام عمل المختبر الجنائي والطب الشرعي، من خلال التحسين والارتقاء بجودة الخدمات، لتحقيق الحصول على أرقى شهادات الآيزو في مجال الطب الشرعي، مضيفاً

من جانب آخر قال الدكتور هشام عبد الحميد المشرف الفني للمختبر الجنائي والطب الشرعي برأس الخيمة، بأن المذكرة تستهدف تحقيق التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدة مجالات تخدم عمل المختبر الجنائي والطب الشرعي برأس الخيمة، أهمها مجالات أبحاث التزييف والتزوير والسموم الجنائية، والكيمياء الجنائية، والبصمة الوراثية، وفحص آثار الحرائق، ووحدة المرأة والطفل، والطب الشرعي الإكلينيكي، والتشريح، والتشريح النسجي، سعياً نحو بذل كافة الإمكانيات المتاحة لتقديم أفضل الخدمات الأمنية في مجال المختبر الجنائي والطب الشرعي إلى الجمهور وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في مجال المختبرات، فضلاً عن تعزيز نسبة الشعور بالأمن والأمان.