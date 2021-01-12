بدء فحص قاعدة ربط «MBZ-SAT» بصاروخ الإطلاق

آمنة الكتبي (دبي)

أكد المهندس محمد السهول رئيس وحدة تصنيع الأنظمة الميكانيكية في مركز محمد بن راشد للفضاء، أن مهندسي المركز يقومون حالياً بفحص القاعدة التي ستربط القمر الاصطناعي MBZ-SAT ، الذي يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصاروخ الإطلاق، وذلك باستخدام ذراع «فارو» للمسح، بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة من ناحية التصميم والجودة، موضحاً أن هذه الخطوة ستساعد على تجميع وتركيب الهيكل الميكانيكي للقمر الاصطناعي.ويتميز «MBZ-Sat»، الذي يزن نحو 700 كلغ، بقدرة عالية على تحسين دقة التقاط الصور بأكثر من الضعف، مقارنة بنظيره الذي تم إطلاقه سابقاً، إضافة إلى زيادة سرعة نقل وتحميل البيانات بمقدار ثلاثة أضعاف عن الإمكانات المتاحة حالياً، كما يساعد نظام جدولة ومعالجة الصور المؤتمت بالكامل في القمر على إنتاج صور تفوق كمية الصور التي ينتجها المركز حالياً بـ10 أضعاف.

ورغم أن العمر الافتراضي لـ(MBZ-Sat) خمس سنوات، فإنه يتوقع أن يقدم خدماته لفترة سبع سنوات، حيث إن القمر سيوفر بيانات فضائية عالية الجودة، وسيتم التعاون مع مؤسسات الإغاثة الدولية فيما يخص توفير المعلومات حول الكوارث الطبيعية.

وقد تم الحصول على الموافقات المسبقة لتسهيل عملية الأتمتة، حيث يمكن للهيئات الحكومية والمؤسسات التجارية تقديم طلبات عبر الإنترنت للحصول على صور عالية الدقة على مدار الساعة، ويمكن إتمام عملية معالجة الصور وتنزيلها في أقل من ساعتين من تلقي الطلب، اعتماداً على موقع القمر الاصطناعي.

كما سيعتمد القمر على شبكة معالجة عالمية، عبر الاستفادة من قدرات تعلم الآلة لمزوّد الخدمة، ما يتيح معالجة الطلبات وتسليم الصور عالية الدقة خلال وقت قصير جداً، وسيكون «MBZ-Sat» أول قمر اصطناعي يمتلك القدرة على رصد عدد كبير من الأهداف طبيعية، ومن صنع الإنسان بدقة عالية تفوق الأقمار الاصطناعية المخصصة لأغراض الرصد.

وسيعمل النظام الجديد في القمر الاصطناعي على جمع البيانات الأولية ومعالجتها بمرونة وسرعة، بفضل وظائف الذكاء الاصطناعي المحسنة، التي تساعد أيضاً في تحليل ومعالجة الصور الفضائية بشكل أسرع.

وسيتم تزويد القمر «MBZ-Sat» بنظام مؤتمت لترتيب الصور على مدار الساعة، يضمن له توفير صور تحاكي بجودتها أعلى معايير الدقة لصور الأقمار الاصطناعية المخصصة للاستخدامات التجارية في العالم، وسيعزز هذا المشروع الشراكات الإماراتية في مجالات الفضاء بين القطاعين الحكومي الخاص.

دقة

يسهم «MBZ-Sat» في تلبية الطلب التجاري المتزايد على الأقمار الاصطناعية التي توفر صوراً ذات دقة عالية تتيح مشاهدة التفاصيل ضمن مساحة أقل من متر مربع واحد، وهي إحدى أكثر الميزات تطوراً في الفضاء.

ويعد القمر هو رابع قمر اصطناعي لرصد الأرض يطوّره ويطلقه مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث يعزز جهود المركز في توسيع محفظة عروضه من تقنيات ومنتجات التصوير المخصصة للجهات الحكومية والمؤسسات التجارية حول العالم.