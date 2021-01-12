بلدية العين توقع عقد استثمار لسوق «المعترض»

محمد البلوشي ( العين)

وقع المهندس علي خليفة القمزي مدير عام بلدية مدينة العين عقد استثمار مع «سكوب العقارية»، وذلك لغرض استثمار سوق مجتمعي في منطقة المعترض، والمقام على مساحة 24 ألف متر مربع، ضمن خطة بلدية مدينة العين الاستثمارية.

ويأتي توقيع عقد الاستثمار ضمن أهداف دائرة البلديات والنقل في تلبية احتياجات السكان في المناطق المختلفة، نظراً لزيادة الكثافة السكانية في مدينة العين، وتوفير مرافق خدمية، إلى جانب الارتقاء في الخدمات وأسلوب الحياة التي تصل لتطلعات السكان في المدينة.

وقال أحمد عمران العامري –رئيس لجنة تسير أعمال مكتب الاستثمار في بلدية مدينة العين: إن البلدية تسعى من خلال افتتاح أنماط مختلفة من المراكز التجارية والأسواق المجتمعية إلى رفع التنافسية وتنويع العائد الاقتصادي في المدينة وتلبية الاحتياج السكاني للمدينة وزوارها، وبافتتاح وجهات تجارية وسياحية جديدة تكون متنفساً جديداً في مدينة العين.

وأضاف العامري، تم اختيار الموقع بعد دراسة لملائمة المكان من الناحية السياحية والاقتصادية، حيث يقع السوق في الجهة المقابلة لفندق العين روتانا، ما يعطي نزلاء الفندق تجربة جديدة للتسوق وقضاء الوقت ضمن مركز تجاري من دون الحاجة للتنقل لمسافات طويلة، ويمكن الوصول للسوق مشياً على الأقدام، كما يتميز بموقعه في وسط مدينة العين، ما يساهم جذب مختلف شرائح المجتمع لقربه من العديد من المناطق السكنية.

وحول مميزات السوق الحديث في منطقة المعترض، قال العامري إنه يقدم خدمات متنوعة بمرافق عديدة، حيث يقع السوق على مساحة 24 ألف متر مربع، تم استغلال 50% من المساحة في بناء السوق، وسيتم استغلال باقي المساحة كحدائق وزراعات تجميلية وجلسات خارجية ومماش، مما يعزز أسلوب وجودة الحياة في مدينة العين، وتماشياً من الخطط الاستراتيجية للبلدية في زيادة الرقعة الخضراء في مدينة العين، والتي تعد أحد مميزاتها، ومن هذا المنطلق تم إضافة الحدائق والمسطحات الخضراء كعنصر أساسي في المشروع.

وأضاف العامري أن السوق يضم إلى جانب محال التجزئة عدداً من المطاعم والمقاهي ودارين للسينما، وكذلك مركزاً رياضياً وصحياً وعيادات طبية، كما سيضم السوق مواقف سيارات.