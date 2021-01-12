«أبوظبي للسلامة الغذائية» تنفذ 1753 ساعة توعية

أبوظبي (وام)

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 1753 ساعة توعية، «ما يعادل 73.04 يوم» العام الماضي، من خلال 439 فعالية ونشاطاً يتصل بقضايا الزراعة المستدامة والسلامة الغذائية والثروة الحيوانية والاستثمار والأمن الغذائي في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى موضوعات تتصل بالكفاءة المؤسسية والتطوير والسياسات والأنظمة الخاصة بعمل الهيئة ودورها. واستهدفت الأنشطة والفعاليات التوعوية المنفذة الآلاف من أصحاب المزارع والعزب والمنشآت الغذائية ومتداولي الغذاء وطلبة المدارس والجامعات، بالإضافة إلى موظفي الهيئة، من خلال الفعاليات والحملات التوعوية الداخلية، وذلك في إطار التزام الهيئة بنشر الوعي المجتمعي بمتطلبات الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي والحيوي وضمان صحة النبات والحيوان، فضلاً عن تعزيز الكفاءة المؤسسية، وبناء قدرات الموظفين والمتعاملين.