حمدان بن زايد يطلع على جهود القطاع السياحي في إمارة أبوظبي خلال جائحة "كورونا"

اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على جهود دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لتنمية القطاعين السياحي والثقافي وما تقوم به الدائرة لتمكينهما وتعزيز تنافسية الإمارة كوجهة سياحية عالمية رائدة وآمنة، ومنصة إبداعية حاضنة للتنوع الثقافي والحراك الإبداعي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر النخيل معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وتعرف سموه، خلال اللقاء، على أبرز الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية وحجم الإقبال الجماهيري عليها في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة وتدابير السلامة.

حضر اللقاء سيف سعيد غباش المدير العام لمكتب أبوظبي التنفيذي وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعود عبدالعزيز الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.