جريج بطل «النخبة» في «السلم للدراجات»

رضا سليم (دبي) - حقق السلوفيني جريج بول دراج نادي شباب الأهلي المركز الأول في سباق «النخبة» للدراجين المحترفين، الذي أقيم اليوم، ضمن النسخة الخامسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، بعد منافسة قوية في السباق الذي بلغت مسافته 160 كلم، وجاء يوسف ميرزا من فريق ووش بالمركز الثاني يليه خالد معيوف من فريق ووش، وعلى صعيد الفرق، جاء فريق ووش في المركز الأول يليه ثانياً شباب الأهلي والوثبة ثالثاً.

وقام عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، بتتويج الفائزين في سباقات النخبة للرجال، وسباق الهواة الإماراتيين وسباق الدراجات الصحراوية وسباق الهواة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المنظمة ماجد عبد الرحمن البستكي رئيس اللجنة الإعلامية، رامي النابلسي رئيس اللجنة المالية والترويج، ومحمد الموسى رئيس اللجنة اللوجستية.

كما قامت اللجنة المنظمة بتكريم الجهات الداعمة للحدث، وهي: شرطة دبي، مجلس دبي الرياضي، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وقناة أبوظبي الرياضية وقناة دبي الرياضية واتحاد الدراجات، الاتحاد البحريني للدراجات والنادي الكويتي للدراجات.

وهنأ عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، الأسرة الرياضية عموماً والمشاركين في بطولة السلم خصوصاً، على رعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الذي يحرص على متابعة المنافسات وتحفيز المشاركين بالحضور شخصياً، كما يوفر سموه البطولة كل سبل الدعم من رؤية سموه الأبوية لأبناء الوطن وأفراد المجتمع والحرص على نشر ممارسة هذه الرياضة في الدولة كونها من أهم الرياضات التي تساهم في بناء الجسم السليم، وتبث النشاط والحيوية والسعادة في نفوس الممارسين.

وقال الفلاسي: «البطولة حققت أهدافاً عديدة، حيث تساهم في نشر ممارسة رياضة الدراجات الهوائية في المجتمع، ورفعت مستوى رياضيينا من أبناء الوطن والمقيمين، كما أهلت كوادر وطنية شابة تعمل في جميع نواحي التنظيم والبطولة التي أصبحت مركز إشعاع لنشر وتطوير هذه الرياضة المهمة، وإضافة كبيرة للأحداث الرياضية السنوية في الدولة».

وقال السلوفيني جريج بول بطل السباق: «الفوز تحقق بفضل العمل الجماعي والتعاون الجيد بين أعضاء الفريق على طول السباق وكنت واثقا من الفوز بالرغم من المنافسة القوية من بقية الدراجين أصحاب الخبرة».

وعبر حميد محراب مدرب فريق الدراجات بنادي شباب الأهلي عن سعادته بفوز فريقه بلقب سباق النخبة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، مؤكداً أن هذا النجاح جاء نتيجة عمل جماعي وتنسيق كامل من جميع اللاعبين والجهاز الفني للفريق.

ووجه محراب الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه اللامحدود للعبة، ودوره الكبير في تطويرها، وكذلك إلى اللجنة العليا المنظمة للسباق برئاسة سعادة عمير بن جمعة الفلاسي.

وأكد خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أنه قد تم تأمين السباق بأربع سيارات إسعاف، إضافة لوجود 15 مسعفاً لمواجهة أي إصابات قد تطرأ على المشاركين في السباق، فضلاً عن تواجد عيادة متكاملة في قرية السباق، وفريق طبي للتدخل عند وجود أي حالات قد تحتاج إلى مزيد من العلاج.