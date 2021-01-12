محمد بن راشد ومحمد بن زايد: اللقاح طريقنا للتعافي

أبوظبي (الاتحاد)- أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات قطعت شوطاً مهماً في السيطرة على الوباء الذي تسبب به فيروس كورونا.

وقال سموه عبر «تويتر»: «اليوم نحن الثاني عالمياً في سباق التطعيم.. جهود مقدرة ومشكورة لجميع فرق العمل».

وتابع سموه: «رسالتي للجميع أن يسارع للتطعيم لأنه حماية للصحة.. وحماية للاقتصاد.. وحماية لمكتسباتنا.. وتسريع لتعافي بلادنا الكامل بإذن الله».

كما أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بخط الدفاع الأول.

وقال سموه عبر «تويتر»: «بجهود فخر الإمارات الأبيض، نجحنا في تقديم أكثر من مليون و 275 ألف جرعة لقاح إلى المواطنين والمقيمين في الدولة.. وهذا يؤكد نجاح سير عملية التطعيم ضد كورونا».

وتباع سموه: «نشكر القائمين عليها ونقدر جهودهم، بتكاتف الجميع سنصل إلى المعدلات المستهدفة سريعاً، ونمضي إلى طريق التعافي الكامل بعون الله».