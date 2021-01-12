ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

الشارقة (الاتحاد)

برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، عقد المجلس اليوم اجتماعه الأسبوعي بمكتب سمو الحاكم، وبحث المجلس عدداً من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، واتخذ جملة من القرارات التي من شأنها تحقيق رؤية إمارة الشارقة.

واعتمد المجلس المذكرة المقدمة من دائرة الموارد البشرية والمتضمنة بعض الإجراءات الإدارية بالدوائر والمؤسسات والهيئات المحلية بحكومة الشارقة.

كما اعتمد المجلس رسوم خدمات هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

واطلع المجلس على رد هيئة الإنماء التجاري والسياحي على توصيات المجلس الاستشاري حول سياسات الهيئة، والمتضمن جهود الهيئة في تطوير قطاع السياحة ووضع إمارة الشارقة على خريطة السياحة العالمية، وتنفيذ العديد من المبادرات وتطوير البنى التحتية من خلال تعاونها مع العديد من الجهات الحكومية لتأهيل مواقع الجذب السياحي.

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين القيادة العامة لشرطة الشارقة واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وتهدف المذكرة إلى تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات في مجال الرياضة، ودعم وتشجيع الأنشطة الرياضية والشبابية والمجتمعية، بالإضافة إلى التوعية العامة بالحفاظ على صحة الأفراد دون استخدام المنشطات وبمخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها.

وتم خلال الجلسة أيضاً مناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن العام للإمارة واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.