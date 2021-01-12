2000 درهم غرامة مخلفات البر في الشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكدت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية لـ«الاتحاد» أن سلامة وصحة أفراد المجتمع كافة هي أولوية مطلقة في كل أعمال وأنشطة ومهمات الهيئة وفرقها التفتيشية، مشيرة إلى أن قائمة غرامات إلقاء المخلفات الضارة بالبيئة تشمل: غرامة رمي المخلفات ومخلفات الشواء أو بقايا الطعام، أو تركها، أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك في المناطق البرية 2000 درهم، وغرامة التخلص من مخلفات البناء والهدم في المناطق البرية 50 ألف درهم، وغرامة التخلص من مخلفات العمليات الفنية والإنتاجية في المناطق البرية 50 ألف درهم، وغرامة الصيد الجائر وقتل أو إيذاء الكائنات البرية وتدمير التكوينات الجيولوجية، أو المناطق التي تعد موطن الحيوانات أو النباتات أو الطيور وفي المواقع ذات الأهمية البيئية بالمناطق البرية 10 آلاف درهم، وغرامة الرعي الجائر وترك الحيوانات سائبة من دون راعٍ في المناطق البرية ألف درهم، وغرامة تجريف التربة وإتلاف الغطاء النباتي وقطع الأشجار المعمرة وغير المعمرة ذات الأهمية الوطنية والبيئية بغرض الاحتطاب في المناطق البرية 10 آلاف درهم، وغرامة التخلص من المياه العادمة والزيوت المستعملة في شبكات الصرف الصحي بالمناطق البرية 50 ألف درهم