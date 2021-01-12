«نيويورك أبوظبي» تكشف الاختلافات الجينية للطحالب البحرية والمياه العذبة

أبوظبي (الاتحاد)

أظهرت دراسة جديدة قام بها الأستاذ المساعد في علم الأحياء بجامعة نيويورك أبوظبي، الدكتور كوروش صالحي أشتياني، بالتعاون مع كبير الباحثين في جامعة نيويورك أبوظبي ديفيد نيلسون، نجاحهم في تكوين وتحديد تسلسل 107 جينومات لطحالب دقيقة من 11 شعبة مختلفة الأصل ومتنوعة المواقع والمناخات، لاكتساب رؤى حول الاختلافات الجينية في الطحالب الدقيقة الموجودة في المياه المالحة والمياه العذبة. اكتشف الباحثون أيضاً أن التركيبات الجينية للطحالب هذه تظهر محتوى جينياً واسع الانتشار من أصل فيروسي.

وتم نشر الورقة البحثية التي تحمل عنوان «تسلسل الجينوم على نطاق واسع يكشف عن تأثير الفيروسات في تطور الطحالب الدقيقة»، والتي نُشرت في مجلة «سيل هوست أند مايكروب» Cell Host & Microbe، والتي عرض فيها الباحثون التسلسل الكامل لـ 107 جينومات مختلف من الطحالب الدقيقة. وبالإضافة إلى جينومات الطحالب المتسلسلة حديثاً، تضمنت الدراسة جينومات الطحالب الدقيقة من المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية للتحقيق في الاختلافات الجينية بين الطحالب الدقيقة في المياه المالحة (البحرية) والمياه العذبة. وقد أدت مقارنة الجينومات إلى استنتاج مفاده أن أنواع المياه العذبة والبحرية لها اختلافات جوهرية في الأغشية النووية والخلوية، حيث احتوت جينومات الأنواع البحرية على نسبة أعلى من جينات ذات أصل فيروسي.