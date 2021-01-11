محمد بن زايد: حريصون على تعزيز علاقاتنا مع أفريقيا

أبوظبي (وام)

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من فخامة جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة، تناول العلاقات الثنائية والعمل على دعمها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة غرب أفريقيا، ومستجدات جائحة «كوفيد - 19» في البلدين والعالم، وإجراءات مواجهتها واحتواء آثارها.

وعبر فخامة جورج ويا، خلال الاتصال، عن تقديره لدعم دولة الإمارات للتنمية في بلاده، ودورها الإيجابي على الساحة الأفريقية بشكل عام.

من جانبه، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، وفي مقدمتها جمهورية ليبيريا، بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين، وجميع شعوب أفريقيا.