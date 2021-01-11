تدشين المستشفى الإماراتي السـوداني الميدانـي

أبوظبي (الاتحاد)

دشن المستشفى الإماراتي السوداني الميداني التطوعي في ولاية الخرطوم أعماله لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية للمرضى، وبالأخص الأطفال والنساء والمسنين، وتحت شعار «لا تشلون هم» في إطار حملة على خطى زايد، وبإشراف أطباء الإمارات والسودان من المتطوعين في برنامج القيادات الإنسانية الشابة، بمبادرة مشتركة من مبادرة زايد العطاء، وجمعية دار البر، ومؤسسة بيت الشارقة الخيري، ومجموعة المستشفيات السعودية الألمانية، وجمعية الإحسان الخيرية، ومركز السودان للتطوع، ضمن المساعدات والإمدادات الطبية التي تقدمها دولة الإمارات لدعم الأشقاء في السودان. وتقدم المستشار مصطفى آدم، مفوض العمل الطوعي والإنساني في ولاية الخرطوم، بشكره وتقديره لدولة الإمارات على وقوفها ودعمها الدائم للسودان، مشيداً بعمق العلاقات الإماراتية السودانية.

ولفت إلى أن المستشفى الميداني الإماراتي السوداني المتنقل الذي تم تدشينه «ميداني وطوارئ» على حد سواء، ويحتوي على وحدات لاستقبال المرضى ووحدة للحالات الطارئة ووحدة مختبر وصيدلية متكاملة، مؤكداً أهمية هذا المستشفى الميداني لدعم جهود القطاع الصحي الحكومي والخاص لمواجهة وباء «كورونا».

وأكد يوسف عبدالله اليتيم، رئيس قطاع المشاريع الخيرية في جمعية دار البر، أن المستشفى الميداني التطوعي دشن في ولاية الخرطوم بعد نجاح مهامه الإنسانية في الولاية الشمالية والتي استفاد منها مئات الأشخاص في الأشهر الماضية.