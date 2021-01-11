«علاقات الشارقة» تبحث التعاون مع المدن الأفغانية

الشارقة (الاتحاد)

بحثت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة آفاق توسيع العلاقات الاستثمارية والعمل الثقافي المشترك بين الإمارة والمدن الأفغانية مع قنصلية جمهورية أفغانستان في الدولة، واستعرضت ركائز جهود التنمية المستدامة التي اتخذتها الشارقة لترسيخ تجربتها في بناء المجتمع على المعرفة ونهج التنويع الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع الشيخ فاهم القاسمي، رئيس الدائرة مع مسعود أحمد عزيزي، قنصل عام جمهورية أفغانستان في الدولة، في مقر الدائرة بالشارقة.

وأكد الشيخ فاهم القاسمي الحرص على التنسيق والتعاون مع مختلف مدن العالم، وبشكل خاص بعد التحديات الأخيرة التي شهدها العالم، موجهاً الدعوة للقنصل الأفغاني لتأسيس معهد ثقافي أفغاني في الشارقة.

وثمّن قنصل عام أفغانستان متانة العلاقات القائمة بين البلدين على مختلف الصعد، مؤكداً حرص بلاده على بناء أفضل العلاقات الثقافية والاقتصادية مع الشارقة.