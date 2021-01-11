«الصحة» تنفي معلومات متداولة حول أنواع اللقاحات وجرعاتها

نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ما تم تداوله من معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي حول أنواع اللقاحات وجرعاتها.

وشددت الوزارة على أهمية استقاء الأخبار من الجهات الرسمية. وأهابت بجميع أفراد المجتمع ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، مما يعرض أصحابها للمساءلة القانونية، مؤكدة أنه سيتم تطبيق العقوبات على كل من يتداول الشائعات والمعلومات غير الصحيحة.