عيادة للإقلاع عن التدخين بمركز ند الحمر

دبي (الاتحاد)

استحدثت هيئة الصحة بدبي عيادة للإقلاع عن التدخين بمركز ند الحمر الصحي ليرتفع العدد الكلي لهذه العيادات إلى ثلاث بعد عيادتي مركزي الطوار والبرشاء الصحيين.

وأكدت الدكتورة عائشة سلطان العلماء مسؤولة وحدة الأمراض الحادة والمزمنة بالإنابة بهيئة الصحة بدبي، أهمية هذه العيادة التي ستعزز من جهود «الهيئة» في مجال مساعدة أفراد المجتمع للإقلاع عن التدخين وتفادي مخاطره السلبية على صحة الفرد والمجتمع بشكل عام.

وأشارت إلى سهولة الاستفادة الخدمات التي تقدمها عيادات التدخين بالهيئة، والتي يمكن الحصول عليها من خلال التواصل المباشر مع مركز الاتصال الموحد بـ«الهيئة» 800342 لأخذ موعد أو من خلال التحويل المباشر من الطبيب بمراكز الرعاية الصحية الأولية، لافتة إلى أن عيادة الإقلاع عن التدخين بمركز الطوار الصحي تعمل مساء كل يوم أربعاء بمعدل أربع مرات شهرياً، بينما تعمل كل من عيادتي البرشاء وند الحمر مرتين شهرياً لكل منهما.