27 مخالفة للصحة العامة في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي خلال شهر ديسمبر الماضي 5397 زيارة تفتيشية، خلالها حررت 27 مخالفة وإنذاراً.

واستهدفت البلدية خلال حملات التفتيش التي نفذتها إدارة الصحة العامة 8 قطاعات في مدينة أبوظبي وضواحيها، تهدف من خلالها إلى التأكد من التزام أصحاب هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية، ونشر الوعي بين فئات المجتمع، ومدى أهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي، للحفاظ على المظهر العام والصحة العامة.

وشملت حملات التفتيش مراكز التجميل والعناية الشخصية، حيث نفذت البلدية 3097 زيارة تفتيشية في نوفمبر الماضي، للتأكد من استيفائها للمعايير والشروط الصحية، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

واستهدفت حملات التفتيش منشآت كي وغسيل الملابس، ونفذت 807 زيارات، بهدف ضمان التزام جميع منشآت غسيل وكي الملابس بتطبيق الشروط الصحية، وتوعية المنشآت غير الملتزمة منها بالشروط الصحية، ومتابعتها بشكل مستمر، وكذلك توعية العاملين فيها، بضرورة المحافظة على النظافة العامة والالتزام بالقوانين.

ونفذ مفتشو البلدية 567 زيارة استهدفت ورش الإصلاح والصيانة، و399 زيارة استهدفت ورش التفتيش على دورات المياه العامة، و93 زيارة تفتيش على خزانات مياه الشرب، و16 زيارة لأحواض السباحة العامة، و106 زيارات لصالات الألعاب والتسلية.

كما نفذت فرق التفيش 310 زيارات على برادات مياه الشرب العامة، وتم أخذ عينات من المياه لفحصها، والتأكد من خلوها من أي ملوثات تؤثر على صحة المستهلكين.