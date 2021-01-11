بلدية الشارقة توقع مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية

الشارقة (الاتحاد)

وقعت بلدية مدينة الشارقة مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لتعزيز التعاون بين الطرفين، والتي سيتم بموجبها تعزيز الربط الإلكتروني بينهما، بما يدعم التحول الرقمي في الإمارة، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين واختصار الوقت والجهد عليهم، من خلال توحيد الجهود بين مختلف الدوائر الحكومية، وهو ما تحرص عليه البلدية من خلال حرصها على تعزيز التعاون مع كافة الجهات في الإمارة الباسمة.

وحضر توقيع الاتفاقية افتراضياً كل من ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وسلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وعدد من المسؤولين من الطرفين.

وأكد ثابت الطريفي أن هذه الاتفاقية تعكس حرص الطرفين على مد جسور التعاون بينهما وتبادل الخبرات المختلفة، وتعزيز الربط الإلكتروني بما يدعم جهود الإمارة وجهودهما في التحول الرقمي، بهدف تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر واختصار الإجراءات، ومد جسور التعاون الفني والتقني، ودعم عملية التنسيق في مجال تبادل المعلومات والبيانات.

وأشاد سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بالتواصل الدائم بين الجانبين والدور البارز الذي يقومان به في خدمة المجتمع بشكل عام، والنشاط الاقتصادي والاستثماري بشكل خاص، وأكد أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الدائرة على دعم وتطوير البيئة الاقتصادية في الإمارة لتواكب متطلبات المرحلة الحالية، واستخدام أحدث التقنيات الرقمية والربط الإلكتروني مع كافة الجهات المحلية والاتحادية، وخاصة في ضوء التقدم العلمي والتكنولوجي اللذين تشهدهما الدولة.