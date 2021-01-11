طقس صحو اليوم

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وبارداً ليلاً على المناطق الداخلية والجبلية، ورطباً خلال الليل وصباح غد الأربعاء، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون شمالية غربية /‏ 15 - 25 تصل إلى 35 كم/‏س.

وقال المركز في بيانه اليومي: إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:47 والثاني عند 02:11 والجزر الأول عند الساعة 19:14 والجزر الثاني عند الساعة 06:06.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 08:09 والمد الثاني عند الساعة 22:08 والجزر الأول عند الساعة 15:05 والجزر الثاني عند الساعة 03:55.