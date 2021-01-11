بدء اختبارات أكاديمية شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

تفقد العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2020 - 2021، الفترة الأولى، للطلبة المرشحين والمرشحات في برنامج البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية، والبالغ عددهم 65 طالباً، بينهم 17طالبة.

وقام العميد السويدي، يرافقه العقيد الدكتور فيصل البنا، عميد الأكاديمية بالوكالة، بجولة تفقدية للوقوف على سير عمل اللجان، والتأكد من توفر كافة الخدمات اللازمة للطلبة، لتمكينهم من أداء الاختبارات وسط أجواء مُريحة، حيث استمع إلى استفسارات الممتحنين، موجهاً بتذليل كافة العقبات أمامهم حتى يتمكنوا من الإجابة عن الأسئلة دون أية معوقات.

ووجه العميد السويدي الطلبة إلى ضرورة القراءة المتأنية والتركيز في ورقة الامتحان بعيداً عن القلق والتوتر، والتأكد من كتابة الإجابة الصحيحة بهدف ضمان الحصول على أعلى الدرجات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.