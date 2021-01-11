«تشريعية الوطني» تناقش تطوير المحاماة

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته برئاسة أحـمـد عبدالله الـشـحـي رئيس اللجنة، مناقشة جهود وزارة العدل لتطوير مهنة المحاماة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة عائشة محـمـد المــلا مقررة اللجنة، وكفاح محمد الزعابي، وأحمد حمد السويدي، ومروان عبيد المهيري، وهند حميد العليلي.

واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها، تقريرها الخاص بموضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، واطلعت على المخرجات التي توصلت إليها ضمن محاور سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود الوزارة في شأن تطوير معهد التدريب القضائي.