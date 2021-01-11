230 فحصاً للجاهزية البدنية في القصيص

دبي (الاتحاد)

واصلت حملة «المسح الميداني لقياس وتعزيز الجاهزية البدنية للموظفين» التي أطلقها مركز تأهيل وتعزيز الجاهزية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، إجراء فحوص القياسات الجسمانية والكفاءة البدنية للموظفين، حيث تمكنت الحملة من تنفيذ 230 فحصاً في مركز شرطة دبي القصيص خلال يومي عمل.

وأكد العميد خالد شهيل مدير الإدارة، أن حملة المسح تأتي بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي لتعزيز الجاهزية البدنية لموظفي القوة عبر إجراء فحوص القياسات الجسمانية والكفاءة البدنية المُختصة لهم في مختلف مراكز الشرطة والإدارات العامة. وأكد الرائد طبيب استشاري الدكتور محمد الحاج مدير مركز التأهيل وتعزيز الجاهزية بالوكالة، أن الحملة تأتي في إطار مشروع قياس وتعزيز الجاهزية البدنية لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي، والذي يهدف في مرحلته الأولى لبناء قاعدة بيانات ذكية للجاهزية والكفاءة البدنية للموظفين، استناداً إلى معايير مؤشر كتلة الجسم من الوزن والطول، وفحص الجهاز العضلي الحركي، وتحديد نسب وتوزيع المكونات الرئيسية للجسم من الكتلة الدهنية والعضلية والماء.