صقر غباش يؤكد دور«البرلماني الدولي» لتعزيز الاستقرار والسلام والأمن

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي على الدور المهم الذي يلعبه «الاتحاد البرلماني الدولي» على صعيد تعزيز الاستقرار والسلام والأمن في الشرق الأوسط، من خلال الحفاظ على مبادئ السيادة الوطنية، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى بأي صورة كانت، ومكافحة الإرهاب، ونشر قيم التسامح بين شعوب العالم، وعدم السعي لحيازة الأسلحة النووية، واحترام مبادئ القانون الدولي في حل كل نزاعات المنطقة، وعلى الأخص منها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك، في كلمة معاليه خلال مشاركته في الاجتماع التنسيقي الأول لمعالي دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي مع رؤساء المجموعات الجيوسياسية في البرلمان الدولي اليوم، افتراضياً، بحضور سعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي وسعادة عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني بالمجلس.

وقال معالي صقر غباش إن العالم يتوقع من البرلمانات جهوداً في مرحلة التعافي من آثار جائحة كورونا على مستوى العالم، مؤكداً أهمية أن يولي الاتحاد البرلماني الدولي أهمية خاصة في أجندة اجتماعاته وأعماله في عام 2021 لموضوعين باعتبارهما الأكثر إلحاحاً في اهتمامات شعوب العالم حاليا، الأول هو دور الاتحاد في ضمان التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا المستجد على شعوب العالم، باعتبار أن الاتحاد يضم ممثلي شعوب العالم، مع التفكير في كيفية التعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن، أما الموضوع الثاني فهو دور البرلمانات الوطنية والإقليمية في التشريع والرقابة على الحكومات لعودة الاقتصاد العالمي إلى سابق عهده قبل فيروس كورونا المستجد، ودعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً ودعم الحكومات للقطاع الصحي لتمكينه من التصدي للجوائح الوطنية أو الإقليمية أو العالمية.

وثمن معاليه مبادرة عقد مثل هذا الاجتماع، واقترح أن يكون هذا الاجتماع بين رئيس الاتحاد، ورؤساء المجموعات الجيوسياسية اجتماعاً دورياً كأن يكون هناك اجتماع كل ثلاثة أشهر للتباحث في أجندة الاتحاد البرلماني الدولي، والمشكلات العالمية ودور الاتحاد بشأنها.

وفي ختام كلمته..أكد معاليه أهمية تطوير أسس التعاون مع الأمم المتحدة بما يضمن تنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني الدولي، مع ضرورة أن تكون هناك خطة عمل في هذا الشأن.

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