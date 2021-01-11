منصور بن زايد يستقبل وزير الدفاع العراقي





استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم في قصر الوطن، معالي الفريق الركن جمعة عناد سعدون وزير دفاع جمهورية العراق، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً. وبحث سموه مع وزير الدفاع العراقي سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيقة في المجالات كافة، بما يضمن الاستقرار الإقليمي ويعود بالخير والتقدّم والأمان للدولتين والشعبين الشقيقين. حضر اللقاء معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي حمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي فارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة.