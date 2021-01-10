«مالية الوطني» تناقش «حقوق الملكية»

دبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة رضا البيرق، وميرة سلطان السويدي، والدكتور طارق حميد الطاير.

وقال سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة: إنه تم في الاجتماع مراجعة تقرير مشروع القانون الذي سيتم مناقشته في جلسة المجلس القادمة، وعقدت اللجنة سبعة اجتماعات لدراسة مشروع القانون بمشاركة ممثلي وزارة الاقتصاد، واطلعت على الدراسات القانونية المقارنة مع الاتفاقيات الدولية المنظمة للملكية الصناعية التي صادقت عليها الدولة، وكذلك القوانين المقارنة المنظمة للملكية الصناعية المتبعة في العديد من الدول المتقدمة، وانتهت اللجنة إلى مجموعة من التعديلات والإضافات تضمنت مجموعة من الأفكار تساهم في تحسين الأحكام الموضوعية للقانون.