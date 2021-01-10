«دفوة شتاء» لعمال الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

وزعت جمعية الفجيرة الخيرية الحقيبة الشتوية ضمن مبادرة «دفوة شتاء» على العمال في أماكن عملهم المختلفة بإمارة الفجيرة ومدينة دبا الفجيرة، تزامناً مع فصل الشتاء.

تهدف المبادرة الإنسانية التي أطلقتها الجمعية إلى التخفيف من أثر برودة الطقس في فصل الشتاء على شرائح المجتمع وخاصة العمال منها، وتوفير الاحتياجات المناسبة لهم من الملابس الشتوية والأغطية التي تحميهم من برد الشتاء.

من جهته، قال يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية: إن الهدف من المبادرة تكريس ثقافة العمل الخيري والإنساني ومساعدة المستحقين من كافة فئات المجتمع في أي وقت، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية التي وضعتها الجمعية على عاتقها في نشر مبدأ التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.

وأكد المرشودي حرص جمعية الفجيرة الخيرية على تنظيم مثل هذه المبادرات الإنسانية التي تخدم كافة الفئات المجتمعية المحتاجة، لتكون برنامجاً متكاملاً في نشر ثقافة البذل والعطاء، ونموذجاً في تكريس الأعمال الخيرية والإنسانية داخل المجتمع الإماراتي، مشيداً بالدور الكبير لأصحاب الأيادي البيضاء في دعم مبادرات الجمعية الخيرية وتنفيذها على أفضل وجه.