«سواعد الوطن» يوزع ملابس شتوية

العين (الاتحاد)

وزع فريق سواعد الوطن التطوعي في العين أكثر من 1000 قطعة ملابس شتوية في المناطق العمالية، بحضور الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، وبمشاركة عددٍ من المتطوعين والمتطوعات وأفراد الشرطة المجتمعية.

وأكد الشيخ الدكتور سالم بن ركاض، أن هذه المبادرة تأتي ضمن الأعمال الإنسانية والمبادرات الخيرية، ونتاجاً لما غرسته فينا قيادتنا الرشيدة من حب الخير وبذل العطاء، وتقديم المساعدات للمحتاجين، وتوفير الأدوات والمواد اللازمة للعمال؛ بهدف إدخال الفرح والسرور والبهجة إلى قلوبهم، عملاً بنهج التسامح والتعايش والتكافل الاجتماعي.

من جهتها، قالت اليازية سهيل البلوشي رئيس فريق سواعد الوطن التطوعي: إن هذه المبادرة أقيمت ليوم واحد، وشملت العمال في صناعية العين، وتم من خلالها توزيع أكثر من 1000 قطعة ملابس شتوية على العمال بمبادرة خيرية وإنسانية تؤكد على دور هذه الفئة في المجتمع، وبث الفرح في نفوسهم.