اجتماع لجنة «استشاري الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

أقرت لجنة الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة برنامج زياراتها لعددٍ من المؤسسات التي تقدم خدمات للأسرة، وذلك خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر.

جاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقدته صباح أمس في مقر المجلس، وتناولت خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات ذات الصلة من حيث فرص تنمية الخدمات المجتمعية ودعم الأسر وأصحاب الهمم وكبار المواطنين بجانب الاهتمام بالأطفال، وما يتصل بذلك من الرعاية والدعم الاجتماعي، وتحفيز الشباب على تكوين أسرة مستقرة ومترابطة.

ترأست الاجتماع فاطمة علي المهيري رئيسة اللجنة، حيث استعرضت كافة المقترحات ذات العلاقة بالأسرة، والتي جرى طرحها من قبل أعضاء وعضوات المجلس، وأحالها رئيس المجلس للجنة للدراسة والإفادة، حيث أعدت اللجنة رأيها في كافة المحاور التي تخص الموضوعات والخدمات التي تشمل الأسرة في إمارة الشارقة.