2000000 اتصال بمركز «صحة دبي»

دبي (الاتحاد)

بلغ عدد المكالمات الهاتفية التي استقبلها مركز الاتصال الموحد بهيئة الصحة بدبي خلال العام الماضي (2.210.195) مكالمة هاتفية، بينها (870.732) مكالمة حول «كوفيد - 19» و(49.651) مكالمة لحجز موعد فحص «كوفيد - 19».

كما بلغ عدد المواعيد التي تم حجزها ضمن خدمة «طبيب لكل مواطن» عبر مركز الاتصال الموحد (124.780)، وعدد الرسائل النصية (188.970) رسالة، فيما وصل عدد الدردشات عبر الموقع الرسمي للهيئة (272.129) دردشة، وعدد الاستفسارات والمحادثات عبر قناة «واتساب الأعمال» (81.878) استفساراً.

وأكدت فاطمة الخاجة مدير إدارة سعادة المتعاملين بهيئة الصحة بدبي، الدور المهم والفاعل الذي قام به مركز الاتصال الموحد خلال العام الماضي، رغم الزيادة الكبيرة في عدد المكالمات المستلمة، حيث حافظ المركز على جودة الخدمة المقدمة وسرعة الاستجابة والرد على المتعاملين.

وقالت الخاجة: إن «الهيئة» أطلقت خلال شهر أبريل الماضي خدمة «واتساب الأعمال»، والتي تعتمد على التواصل المباشر مع أفرد المجتمع على مدار الساعة من خلال توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي لزيادة سرعة ودقة التواصل وفعالية الاستجابة والرد على كافة استفسارات المتعاملين.

وأشارت الخاجة إلى جهود المركز في التعامل مع أسئلة واستفسارات المتعاملين حول «كوفيد 19»، حيث تم تخصيص رقم مركز الاتصال الموحد 800342 كرقم رئيسي للإجابة عن كافة الاستفسارات المتعلقة بفيروس «كوفيد - 19»، وتسليم نتائج التحليل لفيروس «كورونا» في حال خلو الشخص من الفيروس، وحجز المواعيد الطبية لخدمة طبيب لكل مواطن، والتشخيص المبدئي للمتعامل، وتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على فحص «كورونا» عند الحاجة لذلك، وتسلم وتسجيل الشكاوى بكافة أنواعها، وتسجيل حالات الإبلاغ عن الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس.

وقالت إن المركز كان يتلقى خلال العام الماضي أكثر من 18000 مكالمة يومياً في أوقات الذروة، حيث يتم إعطاء الأولوية على نظام الانتظار للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بـ«خط كورونا»، كما تتم مراقبة ومتابعة أعداد وحجم المكالمات الواردة وطبيعة الاستفسارات على «خط كورونا» بشكل آني من خلال لوحة بيانات تفاعلية موحدة.