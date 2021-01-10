«أبوظبي للزراعة» تنظم تداول أغذية «الكوشر»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن قيامها بتنظيم عملية تداول أغذية «الكوشر» المتوافقة مع الشريعة اليهودية في منافذ البيع ومنشآت تقديم الأغذية في إمارة أبوظبي، وذلك في أعقاب معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل وما نتج عنها من اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة، إضافة إلى التعاميم الصادرة بشأن توفير وتقديم أغذية «الكوشر» المخصصة للجالية اليهودية في المنشآت الفندقية.

وستعمل الهيئة على التأكد من حصول المنشآت الغذائية ووحدات الإنتاج على الشهادات والتصاريح والاعتمادات اللازمة لإنتاج أغذية «الكوشر»، سواء من قبل وكالة الإمارات لإصدار شهادات الكوشر التي تأسست مسبقاً العام الماضي لهذا الغرض، أو من الجهات الأخرى المعتمدة، وستحرص الهيئة على ضمان التزام المنشآت ووحدات الإنتاج بالمتطلبات والاشتراطات التنظيمية اللازمة لمزاولة هذا النشاط.

وإلى جانب دورها الرقابي في كل ما يتعلق بالصحة والسلامة الغذائية لمنتجات أغذية «الكوشر»، ستتابع الهيئة مدى الالتزام بتوفر علامة الكوشر المعتمدة على المنتجات الغذائية المقدمة والتي تشير إلى أن الطعام متوافق مع متطلبات العلامة، وتخصيص مناطق عرض محددة في منافذ البيع، مع الإشارة إليها بلوحات استدلالية.

وأكدت الدكتورة مريم حارب السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة بالهيئة، أهمية تنظيم تداول أغذية الجالية اليهودية في الإمارة وعلى مستوى الدولة، والعمل على تسهيل توفيرها لتلبية احتياجات الزوار والمقيمين من الجالية اليهودية، الذي بات مطلباً بالتزامن مع اتفاقية السلام المبرمة مؤخراً.

وأشارت إلى ورود عدد من طلبات إنتاج وتوفير أغذية «الكوشر» من قبل عدد من المتعاملين وتعامل الهيئة فوراً معها، بتسهيل جميع الإجراءات لتوفير تلك الأغذية في الإمارة.

وفي إطار الحرص على إيضاح كافة الاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بإنتاج وتداول أغذية «الكوشر» في إمارة أبوظبي وضمان تطبيقها بالشكل الصحيح، أعدت الهيئة دليلاً إرشادياً يحتوي على كافة التفاصيل التنظيمية والاشتراطات الصحية للمنشآت التي تتداول أغذية الكوشر، وكذلك المتطلبات والشروط اللازم توفرها في منتجات الكوشر ومنافذ البيع ووحدات الإنتاج، بالإضافة للشروط الخاصة بالاستيراد.

تنسيق

ذكرت الدكتورة مريم السويدي أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية على مستوى الدولة لوضع آلية موحدة لتنظيم عملية تداول أغذية الكوشر، مؤكدة حرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الدائم على ضمان أعلى مستويات السلامة الغذائية في الإمارة، بما يحقق رفاهية وسلامة المجتمع ومواكبة التطورات والأحداث، تماشياً مع رؤية واستراتيجية حكومة أبوظبي في ترسيخ قيم التسامح، وتأمين بيئة مناسبة لجميع المقيمين والزوار باختلاف جنسياتهم ودياناتهم.

الجدير بالذكر أن أغذية «الكوشر» يتم إعدادها طبقاً لمجموعة من المعايير والضوابط الخاصة بالديانة اليهودية.