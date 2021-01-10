بلدية رأس الخيمة تنظم حملة «اشتراطات البناء»

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة، أمس، حملتها الميدانية الموجهة إلى مواقع البناء والتي تهدف إلى التحقق من التزامها بكافة الاشتراطات والمواصفات المعمول بها في المشاريع الإنشائية.

وتستمر الحملة الميدانية التي تم تخصيص فريق ميداني للقيام بها في مختلف المواقع المنتشرة في إمارة رأس الخيمة لغاية تاريخ 25 فبراير المقبل، على أن يتم التحقق والتدقيق خلالها على الاشتراطات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق غير الملتزم، وذلك بحسب النظم التابعة لدائرة البلدية.

وقال منذر الزعابي مدير عام الدائرة: إن الدائرة تحرص على التزام كافة المواقع قيد الإنشاء المتواجدة في رأس الخيمة، والتي تعمل على تنفيذ وإنشاء مختلف الأبنية، بتطبيق كافة الاشتراطات التي يتم توضيحها لهم قبل البدء بمشاريع البناء، وذلك لاستكمال تنفيذ تلك المشاريع وفقاً للوائح والمواصفات المعتمدة.

وذكر أن الحملة التي انطلقت أمس، في يومها الأول والتي تستمر ولغاية 25 فبراير المقبل، تضمنت توجيه المفتشين المراقبين للتواجد في مختلف المواقع قيد الإنشاء والتي قامت بالتدقيق على عدة أمور، منها التحقق من وضع تلك المواقع السور المؤقت وصيانته حسب الاشتراطات المعتمدة في الدائرة.

وأشار إلى أن الحملة ستعمل على التعرف على مدى تطبيقها اشتراطات الأمن والسلامة المتمثلة في ارتداء العاملين في المواقع الملابس المناسبة التي تؤمن على سلامتهم وتحقق أعلى درجات الحماية الممكنة، والتحقق من مدى مطابقة الأعمال بأحكام التراخيص الإنشائية.