«التربية»: بدء العودة الآمنة لطلبة الثانوية في 17 يناير

دبي (الاتحاد)

أفادت وزارة التربية والتعليم بأن تطبيق التعلم الواقعي المدرسي لطلبة الحلقة الثالثة للصفوف من التاسع وحتى الثاني عشر، سيبدأ بتاريخ 17 يناير بنسبة 50% في حين ستتم دراسة ومراقبة وتقييم الأوضاع الصحية أسبوعياً لاتخاذ القرار المناسب بدوام بقية الحلقات الدراسية الأخرى. وأعلنت الوزارة خطة عمل للتعافي والعودة الآمنة للمدارس خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2020- 2021. ونتجت الخطة من دراسة للواقع الصحي، وتوصيات الجهات المختصة، ورغبات أولياء أمور الطلبة باعتبارهم شركاء أساسيين في الخطة.

وركزت خطة العودة إلى التعلم في المدارس على أدلة وبرامج إرشادية وسيناريوهات مرنة لدوام الطلبة، بحيث لا يتجاوز إشغال المدرسة 50% من طاقتها الاستيعابية، لضمان تحقيق الإجراءات الاحترازية.

وستتم عملية العودة وفق ضوابط صحية، وتطبيق التدابير الوقائية من قبل جميع العاملين، مثل إبراز الفحص عن طريق تطبيق الحصن، وقياس درجة الحرارة والتباعد الجسدي وجميع الاحترازات المذكورة في دليل بروتوكولات العودة الآمنة للمنشآت التعليمية.

وتتولى القيادات المدرسية وفرق الرقابة بالوزارة عملية متابعة التنفيذ، لضمان الالتزام الكامل بتنفيذ الخطط، مع الحرص على تمكين الطلبة من المهارات العلمية، وتحقيق المخرجات التعليمية للخطط التربوية، سواء كان التعلم واقعياً أو عن بُعد.