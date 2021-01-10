سلطان الجابر: الاهتمام بالموهوبين أولوية

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاهتمام بالموهوبين ورعايتهم من الأولويات التي تأتي في مقدمة اهتمامات الوزارة وكبار المسؤولين بالدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد أمس بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، بحضور معاليه ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين الجانبين،

وأبدى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم للجمعية في ما يتعلق بأبناء الدولة من الطلبة الموهوبين، والمساهمة في إيجاد فرص العمل المناسبة لهم مستقبلاً، مشيراً معاليه إلى أن الاهتمام بالموهوبين ورعايتهم من الأولويات التي تأتي في مقدمة اهتمامات الوزارة وكبار المسؤولين بالدولة.

من جانبه، أعرب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، عن شكره وتقديره إلى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، على ما بادر به من استعداد الوزارة لدعم أبناء الوطن من الموهوبين.

كما استعرض معاليه تجربة كوريا الجنوبية في رعاية الموهوبين، التي اطلع عليها خلال زيارته مؤخراً على رأس وفد إلى كوريا الجنوبية، ومدى الاستفادة من تلك التجربة، وتطبيقها في الدولة.

سلطان الجابر وسارة الأميري وضاحي خلفان والمشاركون في الاجتماع (من المصدر)

من جانب آخر، عقد مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين اجتماعاً عن بُعد صباح أمس، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وجرى خلاله مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية، حيث أشاد معاليه ببرنامج «المستكشف الإماراتي» الذي أعده الدكتور منصور العور، نائب رئيس الجمعية، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، والذي سيتم إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسيكون بدعم ورعاية رجل الأعمال الدكتور محمد عمر بن حيدر.

وصرح الدكتور منصور العور، المنسق العام للبرنامج، أن رسالة البرنامج تتمثل في تزويد جيل الناشئة من المواطنين بمهارات الاستكشاف العلمي من خلال منهج تعززه التقنيات الحديثة، وأن رؤيته تتجسد في غرس المهارات الضرورية في عقول الناشئة من المواطنين لمواجهة تحديات المستقبل، ولأداء هذه الرسالة وتجسيد هذه الرؤية، فإن البرنامج يغطي علوم الرياضيات والفيزياء والأحياء والكيمياء وفق جدول زمني مدروس بمراحل متعددة ومتكاملة ووفق تصميم يوظف مختلف التقنيات الحديثة في التعليم والتدريب، في مسعى إلى تنشئة جيل مُبتكر ومبدع، ومزود بالمهارات والقدرات والكفاءات في هذه المجالات والفروع العلمية، بما يؤهله للنهوض بمتطلبات الابتكار والإبداع العلمي الضرورية لمواكبة توجهات الدولة والنهوض بالمسؤوليات العلمية الوطنية، ومواجهة تحديات المستقبل في كل ما يتصل بهذه العلوم من صناعات ومجالات علمية ومعرفية ومهنية، ما يعني بتعبير آخر تأهيل أجيال من العلماء المواطنين الذين لديهم الاستعداد للتميز والمنافسة بجدارة واقتدار على الصعيد العالمي.

موهبة وطن

كما ناقش مجلس الإدارة عدداً من المواضيع، منها اقتراح مجلة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين بعنوان «موهبة وطن»، التي تتناول كافة أنشطة الجمعية وتوثيقها، ويشارك في تحريرها أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الطلبة الموهوبين، وأصحاب الاختصاص.

حضر الاجتماع ميرزا الصايغ، والدكتور منصور العور، نائب رئيس الجمعية، واللواء متقاعد الدكتور خالد المري أمين الصندوق، والعميد وليد المناعي، مدير عام إدارة التطوير والابتكار، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومنيرة صفر، أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، والدكتور شافع النيادي، وديالا إبراهيم النعيمي، والدكتورة حصة بن حيدر، والمقدم زيد الصابوني، المستشار الإعلامي للجمعية، والدكتور أحمد المهيري.