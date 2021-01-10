15 محطة توزيع جديدة لـ«كهرباء الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة إضافة 15 محطة توزيع جديدة للشبكة بإمارة الشارقة خلال عام 2020، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار والثبات للشبكات وتوصيل الكهرباء للتوسعات والمناطق التطويرية الجديدة.

وأوضح سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن المحطات الجديدة ستعمل على تلبية الاحتياجات وتوصيل الخدمات للمناطق والمشروعات التطويرية الجديدة، وتتضمن خطة الهيئة تنفيذ 19 محطة توزيع جديدة بجهد 33 كيلو فولت في مختلف مناطق إمارة الشارقة، بالإضافة إلى دخول محطة الجادة بجهد 132 إلى الخدمة خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن الهيئة بدأت في اتخاذ إجراءات لتطوير الخدمات ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات، بإشراف من الكوادر البشرية المواطنة.

وأوضحت المهندسة مي الليم مدير إدارة التخيل الهندسي، أن محطات التوزيع التي تمت إضافتها للشبكة خلال عام 2020 تضمنت 3 محطات بجهد 132 كيلو فولت، تشمل محطات واسط وتلال والطي وعدد 12 محطة توزيع فرعية بجهد 33 /‏‏11 كيلو فولت.

وأكدت أن المتابعة المستمرة من الفرق الفنية لتنفيذ المشروعات تضمن تطبيق أفضل المواصفات البيئية والجودة، وأعلى معايير الأمن والسلامة في تنفيذ وتشغيل المحطات. وتشغيل الشبكة الكهربائية بأعلى مستويات الأداء فنياً.